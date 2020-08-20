Алексей Навальный без сознания в реанимации. Его могли отравить 

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный госпитализирован в бессознательном состоянии в больницу скорой медицинской помощи №1 Омска. Об этом в твиттере сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

По её словам, утром в четверг Навальный возвращался в Москву из Томска. В самолёте ему стало плохо. В связи с этим лайнер экстренно посадили в Омске, а оппозиционному политику вызвали скорую помощь. Ярмыш, которая находилась рядом с Навальным, сообщила, что врачи подозревают у главы ФБК токсическое отравление. Она предполагает, что его могли отравить "чем-то, подмешанным в чай", поскольку это было единственное, что Навальный пил с утра.

Издание "Медиазона" отмечает, что житель Томска Павел Лебедев, который летел одним рейсом с Алексеем Навальным, опубликовал фотографию, на которой политик пьёт чай в кафе "Венская кофейня" в аэропорту Томска. Затем Лебедев написал, что в полёте Навальному "стало очень плохо", он "кричал от боли" и "его еле откачали". Лебедев также опубликовал запись из самолёта, на которой слышны протяжные мужские крики.

Издание Baza сообщает, что сейчас Навальный находится в токсикологической реанимации. Он по-прежнему без сознания. Врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Они пока не понимают, чем Навального могли отравить.

Агенство ТАСС, со ссылкой на главного врача омской больницы скорой помощи №1 Александра Мураховского, сообщает, что состояние политика оценивается как тяжёлое.

По данным издания "Тайга.инфо", Навальный несколько дней находился в Сибири, где мог собирать материал для очередного расследования. Сначала он приехал в Новосибирск, встретился с волонтёрами, а оттуда отправился в Томск.

В июле прошлого года главу ФБК уже госпитализировали с подозрением на отравление из московского спецприёмника №1, где он отбывал административный арест по обвинению в организации несанкционированного митинга. На следующий день после госпитализации Навального выписали, а главврач НИИ имени Склифосовского Алексей Токарёв сообщил, что в его организме не было обнаружено отравляющих веществ. По официальной версии, у главы ФБК случился приступ аллергии.

Сам Навальный заявлял, что ранее у него ни на что аллергии не было, и что его могли попытаться отравить. Он подавал заявление в Следственный комитет. Проверка ни к чему не привела.

Позже Навальный, рассуждая о возможном преступлении против него, напомнил о случаях отравления политиков, активистов и журналистов, а также бывших сотрудников спецслужб – Юрия Щекочихина, Анны Политковской, Александра Литвиненко, Сергея и Юлии Скрипаль, Петра Верзилова – и о подозрениях в причастности российских властей к этим отравлениям.

Новость дополняется