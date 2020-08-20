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"Отравление рассматривается как одна из возможных причин"

"Отравление рассматривается как одна из возможных причин"
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"Отравление рассматривается как одна из возможных причин"

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Говорит врач омской больницы, где находится Алексей Навальный

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