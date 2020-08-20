Вакцину от COVID-19 проконтролируют с помощью QR-кодов

У каждой пробирки вакцины от коронавируса будет QR-код, применение вакцины будет контролироваться через приложение, заявил замдиректора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Денис Логунов. "Каждая пробирка будет привязана к человеку, а человек – к приложению. Разрабатывается специальное приложение. Применение будет находиться под жесточайшим контролем", – отметил он.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал, что на следующей неделе стартует очередной этап проверки вакцины. По его словам, исследование будет идти параллельно с вакцинацией групп риска.

11 августа президент Владимир Путин заявил о регистрации первой в мире российской вакцины от COVID-19. Препарат "Спутник V" не прошёл всех необходимых фаз клинических испытаний. Фармацевтические компании ранее призвали отложить регистрацию до завершения третьей фазы клинических испытаний.

В опубликованной Минздравом инструкции по применению российской вакцины "Гам-КОВИД-Вак" говорится, что только 20 человек в ходе клинических испытаний получили оба компонента препарата в соответствии с той схемой, которую предполагается использовать при массовой вакцинации. Как пишет "Фармацевтический вестник" со ссылкой на документы Минздрава, остальные 18 добровольцев получили только один из компонентов – либо первый, либо второй. Аналогичная информация содержится в международном реестре. В США в самых масштабных клинических испытаниях вакцины участвуют 30 тысяч добровольцев.