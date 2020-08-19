Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич и бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко вошли в состав президиума координационного совета оппозиции страны. Всего в составе президиума семь человек.

В том числе: глава штаба кандидатов в президенты Сергея Бабарико и Светланы Тихановской Мария Колесникова, председатель забастовочного комитета Минского тракторного завода Сергей Дылевский, профессиональный переговорщик Лилия Власова, сопредседатель партии Белорусской христианской демократии Ольга Ковалькова и адвокат Бабарико Максим Знак.

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