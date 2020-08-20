Москва попросила аптеки запастись лекарствами для борьбы с COVID

Департамент здравоохранения Москвы предложил аптекам и медицинским организациям сформировать необходимый запас лекарств, средств индивидуальной защиты, антисептиков и медицинских изделий на осенне-зимний период 2020–2021 годов. Эти запасы нужны для лечения и профилактики острых респираторных инфекций, в том числе и COVID-19, пишет "Медицинский вестник" со ссылкой на письмо департамента здравоохранения Москвы
Как следует из текста письма, "необходимые запасы помогут обеспечить готовность системы здравоохранения к осенне-зимнему эпидемиологическому сезону 2020–2021 годов" и будут нужны для лечения и профилактики острых респираторных вирусных инфекций, в том числе и новой коронавирусной инфекции Covid-19. Письмо подписано заместителем руководителя департамента Юлией Антиповой.
- По официальным данным, в России 20 августа выявлено 4785 новых случаев коронавируса за сутки (вчера — 4828). С начала эпидемии заболели 942 106 человек. За сутки умерли 110 человек, за все время — 16 099.
- 11 августа президент Владимир Путин заявил о регистрации первой в мире российской вакцины от COVID-19. Препарат "Спутник V" не прошёл всех необходимых фаз клинических испытаний. Фармацевтические компании ранее призвали отложить регистрацию до завершения третьей фазы клинических испытаний.
- Сам Путин, как пишут "Открытые медиа", намерен до февраля 2021 года соблюдать карантин. "Улучшения ситуации с коронавирусом в ближайшее время не ожидается. Путин не собирается проводить большие совещания до зимы без специальных мер защиты — предварительного карантина для тех, с кем собирается непосредственно встречаться президент", — сказал собеседник издания в администрации президента.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.