Москва попросила аптеки запастись лекарствами для борьбы с COVID

Департамент здравоохранения Москвы предложил аптекам и медицинским организациям сформировать необходимый запас лекарств, средств индивидуальной защиты, антисептиков и медицинских изделий на осенне-зимний период 2020–2021 годов. Эти запасы нужны для лечения и профилактики острых респираторных инфекций, в том числе и COVID-19, пишет "Медицинский вестник" со ссылкой на письмо департамента здравоохранения Москвы

Как следует из текста письма, "необходимые запасы помогут обеспечить готовность системы здравоохранения к осенне-зимнему эпидемиологическому сезону 2020–2021 годов" и будут нужны для лечения и профилактики острых респираторных вирусных инфекций, в том числе и новой коронавирусной инфекции Covid-19. Письмо подписано заместителем руководителя департамента Юлией Антиповой.