Россия отправит в Мексику 2000 доз вакцины от COVID-19

Правительство России направит в Мексику 2000 доз вакцины от коронавирусной инфекции для проведения третьей фазы клинических испытаний. Об этом изданию El Universal сообщил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрар.

По его словам, российская вакцина может поступить в страну в сентябре. Эбрар добавил, что в Мексике пройдут испытания ещё четырех вакцин, помимо российской: двух из Китая, одной из США и ещё одной — англо-французской.

11 августа президент Владимир Путин заявил о регистрации первой в мире российской вакцины от COVID-19. Препарат получил название "Спутник V" . Фармацевтические компании ранее призвали отложить регистрацию до завершения третьей фазы клинических испытаний. Больше половины врачей, опрошенных сервисом "Справочник врача", заявили о недоверии к ней.

Производство вакцины стартовало 15 августа. Препарат будут производить центр имени Гамалеи и компания "Биннофарм". Необходимое для России количество доз произведут в течение года.

Ранее сообщалось, что российский фонд прямых инвестиций совместно с фармацевтическими предприятиями бразильского штата Парана организует производство российской вакцины от COVID-19 и её распространение в Бразилии и других странах Латинской Америки.

Российской вакциной заинтересовались также в Сербии. О намерении исследовать препарат "Спутник V" заявили власти Израиля.

За последние сутки в России выявили 4870 новых случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб. Общее число инфицированных в стране приближается к 947 тысячам. Умерли за сутки 90 пациентов с коронавирусной инфекцией. Число умерших за все время пандемии достигло 16 189. Выздоровели 761 330 человек, в том числе 5817 — за последние сутки.