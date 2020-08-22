Таганрогский городской суд оштрафовал на 10 тысяч рублей 36-летнего Владислава Шульгу за комментарий в социальной сети "ВКонтакте" сотрудниках силовых органов. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на имеющееся в распоряжении редакции постановление суда.

Он признан виновным в унижении человеческого достоинства, за фразу "подонки судьи, мерзавцы полицейские, жулики прокуроры". Экспертиза ФСБ решила, что высказывание Шульги "направлено на унижение человеческого достоинства социальных групп "полицейские", "судьи" и "прокуроры"". Шульга свою вину не признал, настаивая, что его слова были адресованы только тем силовикам, которые нарушают закон.

Шульга — бывший инженер авиационного завода имени Бериева. Он — обвиняемый по делу об отравлении 34 сотрудников завода таллием в 2017 году. Сначала он признался в совершении преступления, но затем отказался от явки с повинной, заявив, что на него давили сотрудники полиции.