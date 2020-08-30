Сопротивление белорусов режиму Александра Лукашенко продолжается уже не первую неделю, оно не было сломлено даже жестокими разгонами акций протеста и зверскими избиениями задержанных в СИЗО. При этом основная интрига до поры до времени заключалась в том, какую позицию в отношении "дружественного диктатора" займёт Москва. Часть обозревателей с самого начала полагала, что Кремль согласился оказать поддержку восточному соседу, на что прозрачно намекал сам Лукашенко, заявив, что "Россия готова при запросе Беларуси оказать всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны".

Владимир Путин, выдержав паузу, сообщил, что Россия по просьбе Александра Лукашенко сформировала "резерв" из сотрудников правоохранительных органов, который не будет использован до тех пор, пока ситуация в соседней стране не выйдет из-под контроля, а протестующие "не начнут захватывать административные здания". Россия признала итоги выборов в Беларуси и дала понять: международные усилия по разрешению кризиса без участия Москвы невозможны.

Часть российских пропагандистов безоговорочно с первых послевыборных дней встала на сторону Лукашенко, дойдя до циничного оправдания даже признаваемых ими преступлений белорусских силовиков. "Лукашенко добился того, что вся эта полицейщина не перейдет на сторону протестующих после всего того, что они натворили. Соответственно, не состоится революции. Это же самое страшное – что они объединятся, а в результате этих действий они никогда не объединятся. Это очень хитрый ход, я бы даже сказала, мудрый", – рассуждала в эфире центрального российского телеканала ведущая Ольга Скабеева. Ей вторила главный редактор RT Маргарита Симоньян, отмечающая, что теперь, когда силовикам "дали карт-бланш мочить всё, что движется", они никогда не перейдут на сторону протестующих граждан.

Некоторые московские комментаторы заняли более "умеренную", но оттого не менее циничную позицию, считая, что ослабленный в борьбе с собственным народом и потерявший легитимность в глазах Запада диктатор уже не сможет сопротивляться российскому давлению и сдастся на милость Путина. Не исключено, что так и случится. При этом Лукашенко стремится выставить себя в в глазах Москвы пророссийским политиком и доказать свою жизненную важность для Кремля: "Им на Западе не Беларусь нужна. Беларусь – это трамплин, как обычно, в Россию. Только не так, как Гитлер группу армий Центр бросил на Москву. Технологии другие".

Следует признать: пытаясь заручиться поддержкой Москвы, Лукашенко действует достаточно умно, играя на главных кремлевских страхах и используя её пропагандистские конструкции. Эти страхи можно обозначить формулами "любая революция на постсоветском пространстве направлена против России" и "независимо от того, что мы делаем, нас все равно обвинят". Однако оба эти утверждения являются ложными. В частности, минские пропагандисты пытаются убедить Москву, что белорусский протест носит антироссийский характер. Телеканал "Беларусь 1" транслировал выдержки из некой "программы белорусской оппозиции", основными пунктами которой назывался полный разрыв связей с Россией. Как выяснилось, эта "программа" оказалась фейком. Поддерживающие белорусскую власть телеграм-каналы пугают читателей польской и американской агентурой, желанием оппозиции разорвать связи с Россией и вводом в страну войск НАТО, а также заявляют о готовности Москвы этому помешать. О вмешательстве Польши, Литвы, США в дела Беларуси говорит и сам Лукашенко.

Протесты в Беларуси не имеют ни пророссийского, ни антироссийского характера

Забавно, что одновременно некоторые близкие к белорусскому президенту аналитики пытаются "продать" Лукашенко на Запад как самого антироссийского кандидата из возможных, уверяя, что все представители оппозиции готовы будут согласиться на "глубокую интеграцию" Минска и Москвы. При этом отторжение Лукашенко белорусским обществом и совершенное его режимом насилие над гражданами объясняется "заговором России". Более того, частью этого же заговора аналитики называют и неприятие белорусского диктатора западными лидерами – якобы из-за того, "Россия договорилась с Западом о свержении Лукашенко".

Обе приведенные теории, на мой взгляд, имеют конспирологический характер и демонстрируют лишь вполне шизофреническое желание администрации Лукашенко заручиться поддержкой Запада и Востока одновременно, раздавая и тем и другим невыполнимые обещания и пытаясь переложить на "внешние факторы" ответственность за свои действия. Протесты в Беларуси не имеют ни пророссийского, ни антироссийского характера. Более того, ни один, даже полностью оппозиционный и прозападный кандидат не станет просто так, на ровном месте, разрывать отношения с сильным соседом, от которого страна зависит экономически. На такой разрыв не решилась бы даже постмайданная Украина, если бы Россия сама не оттолкнула её от себя, аннексировав Крым и развязав военный конфликт в Донбассе.

С другой стороны, ни один демократически избранный лидер Беларуси не сможет автоматически принять решение об интеграции с Москвой как минимум потому, что демократический лидер, в отличие от диктатора, не сможет игнорировать мнение гражданского общества, равно как и мнение Запада. Однако это не исключает нормальных добрососедских отношений с Россией, в случае если та не станет поддерживать ненавидимого собственным народом диктатора. К слову, на такую интеграцию не шёл даже Лукашенко.

Что же касается версии о "сговоре России с Западом, чтобы сместить Лукашенко", то не будет ничего плохого, если Москва согласилась с призывом западных стран не вмешиваться в дела Беларуси. Американские эксперты Дэниел Фрид и Брайан О’Тул прямо пишут: "Если в рамках оптимистичного сценария Владимир Путин предложит поддержку новых выборов под наблюдением ОБСЕ, то Запад, скорее всего, быстро согласится с этим" (Путин, замечу, раскритиковал ОБСЕ за отказ послать своих наблюдателей в Минск). Если же Путин не станет поддерживать Лукашенко и пытаться протащить на пост президента Беларуси своего человека, то Западу, по мнению Фрида и О’Тула, стоило бы поприветствовать и такой исход.

Остается надеяться, что Россия не повторит ошибки 2014-го года, сделав ставку на непопулярного лидера и тем самым перенимая на себя обращенный против этого лидера общественный негатив. И уж тем более этот негатив обеспечен в том случае, если Кремль решится на вооруженное вмешательство в дела соседнего государства. Белорусским же конспирологам пора понять: белорусское общество, равно как и западные элиты, – не безвольные объекты коварного "заговора", но взрослые умные люди, способны самостоятельно определять отношение к тем или иным явлениям. И Лукашенко придется ответить за совершенные им преступления без надежды списать их на "плохих бояр" и внешних врагов.

Ксения Кириллова – журналист

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