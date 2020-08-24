Россия готовится открыть авиасообщение с семью странами

Россия рассматривает вопрос об открытии авиасообщения еще с семью странами — с Францией, Венгрией, Мальтой, Кипром, Иорданием, Египетом (только Каир) и Китаем (только Шанхай), пишут "Известия" со ссылкой на источники в отрасли авиаперевозок. Во вторник, 18 августа, на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору было поручено проработать открытие воздушного авиасообщения с этими странами.

В оперативном штабе информацию об открытии сообщения с новыми странами не подтверждают. "В настоящий момент нет новых решений по возобновлению международного авиасообщения с иностранными государствами", — заявил представитель оперштаба.

Решение может быть готово уже 25 августа и обнародовано на заседании оперативного штаба, пишут "Известия". Поездки в Европу возобновятся не для всех. Источник газеты в российской авиакомпании сообщил, что рейсы во Францию, Венгрию и на Мальту могут открыть только для тех, у кого есть вид на жительство, разрешение на работу или по медицинским показаниям.

Массовых рейсов в Европу после открытия еще нескольких стран ждать не стоит. В Иорданию турпоток никогда не был большим, а Каир не выглядит привлекательным для туристов из-за удаленности от Красного моря. "Высокий сезон для туристов продолжается, но для авиакомпаний он фактически подошел к концу. Те, кто планировал полететь на отдых в августе–сентябре, уже купили билеты и путевки. Лето заканчивается, его итоги для отрасли неутешительны, и впереди нас ждет самое сложное полугодие за все последние годы", — поясняет он.