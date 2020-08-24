В Саратове убийца 9-летней девочки получил пожизненный срок

Саратовский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы 35-летнего Михаила Туватина. Его признали виновным в убийстве и изнасиловании школьницы. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Девятилетняя Елизавета Киселёва пропала 9 октября прошлого года по дороге в школу. За двое суток на её поиски вышло несколько тысяч жителей Саратова. 11 октября тело ребёнка со следами насильственной смерти было обнаружено на территории гаражей в Кировском районе города.

Туватина, у которого было шесть судимостей, в том числе и за насильственные действия сексуального характера, задержали на следующий день. Он показал, что спрятал тело в погребе гаража. В своих показаниях он заявил, что убил девочку, так как она застала его у гаража, который он самовольно захватил ранее.

Жители Саратова вышли на стихийную акцию протеста, требуя от полицейских выдать для самосуда задержанного по подозрению в убийстве.

Трагедия в Саратове послужила причиной для общественной дискуссии на тему восстановления в России смертной казни за убийство детей. "Левада-центр" тогда сообщал, что с 2017 года доля россиян, поддерживающих возвращение смертной казни, выросла с 44 до 49 процентов.