Власти Германии: Навальный мог быть отравлен, необходимо больше фактов

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который четвёртый день находится в коме после резкого и внезапного ухудшения его самочувствия утром 20 августа, мог быть отравлен. Об этом заявил в понедельник представитель канцлера Германии Штеффан Зайберт. Он подчеркнул, что речь идёт о вероятности, которую германские власти принимают во внимание, в частности, при организации охраны берлинской клиники "Шарите", куда Навальный был доставлен в субботу из больницы в Омске.

Зайберт напомнил о нескольких случаях в новейшей истории России, когда политики или общественные деятели были отравлены или же заявляли о подозрении на отравление. Официальный Берлин призвал к "полной прозрачности" в расследовании случившегося с Навальным.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в понедельник заявил, что для того, чтобы сделать какие-то выводы о причинах резкого ухудшения состояния Навального, германскому правительству пока не хватает фактов. По словам Мааса, пока нет достаточного количества как медицинской, так и криминологической информации. "Необходимо подождать", – заключил Маас.

Германские врачи пока не делали никаких официальных заявлений о состоянии здоровья Навального и возможных причинах его тяжёлого состояния. Ранее сообщалось, что клиника "Шарите" может выступить с сообщением в понедельник. Главный врач омской больницы, где ранее лечили Навального, Александр Мураховский сообщил сегодня, что получил ответ из берлинской клиники: по его утверждениям, Навальный по-прежнему в тяжёлом состоянии.

Зайберт, вопреки появившимся ранее утверждениям, заявил, что Навальный был доставлен в Германию не в статусе правительственного гостя – канцлер Ангела Меркель согласилась способствовать его прибытию в Германию, на котором настаивали родные политика, "из гуманитарных соображений". Сама транспортировка была организована частными лицами.