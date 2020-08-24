Выбить Навального, отстреливаться до конца?

Отравление Алексея Навального и борьба за его жизнь. Как показала себя власть Владимира Путина во время этой трагедии? Кому выгодно устранение лидера оппозиции? После "Марша Новой Беларуси". Революция и контрреволюция в Беларуси. Как диктаторы и диктатуры в Минске и Москве борются за существование?

Обсуждают российские политики Владимир Рыжков, Константин Янкаускас и участник борьбы за президентство в Республики Беларусь Валерий Цепкало.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы"Лицом к событию" 24 августа в 19-05.