Светлана Алексиевич вызвана в Следственный комитет Беларуси

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич в понедельник была вызвана в белорусский Следственный комитет в связи с её участием в списке оппозиционной организации – Координационном совете по трансферу власти.

Представитель Совета сообщил, что Алексиевич будет допрошена сотрудниками Следственного комитета Белоруссии во вторник.

Оппозиционный совет был образован критиками белорусского президента Александр Лукашенко вскоре после президентских выборов, проведённых 9 августа. Официально объявленная властями победа Лукашенка вызвала беспрецедентную протестную волну в Минске и других крупных городах Белоруссии.

Светлана Алексиевич, советская и белорусская писательница и журналистка, в 2015 году была удостоена Нобелевской премии по литературе. Среди её наиболее известных произведений - "У войны не женское лицо", "Цинковые мальчики", "Чернобыльская молитва".

Новость о вызове Светланы Алексиевич в Следственный комитет появилась одновременно с сообщениями об аресте в понедельник в Минске двоих оппозиционных лидеров. Это Сергей Дылевский, заводской рабочий, ставший известным профсоюзным деятелем и руководителем забастовочного комитета, и Ольга Ковалькова, помощница Светланы Тихановской, главной соперницы Лукашенко на прошедших выборах. После голосования, показавшего значительный успех Тихановской в борьбе за голоса избирателей, она была вынуждена, под давлением властей, покинуть Белоруссию и выехала в Литву.

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