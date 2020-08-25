С 28 августа Кипр откроет границу для некоторых категорий россиян. Министерство здравоохранения Кипра опубликовало обновленный список стран, гражданам которых разрешен въезд на остров, и включил Россию в категорию C. Это значит, что теперь туда могут въезжать дипломаты, россияне, которые постоянно живут на Кипре, и их родственники, имеющие вид на жительство или специальное разрешение.

По прибытии на Кипр россияне должны будут сдать тест на коронавирус или иметь при себе справку об отрицательном результате теста, сделанном не позже чем за 72 часа до вылета. После этого они должны уйти на двухнедельный карантин и перед его окончанием сдать ещё один тест. Оплатить исследования нужно будет самостоятельно.



Минздрав Кипра по ситуации с COVID-19 делит страны на три категории — А, В и С. Граждане из стран категории В также должны предъявить справку об отсутствии коронавирусной инфекции, но обязательного двухнедельного карантина для них нет. Иностранцам из категории А тесты на COVID-19 не нужны.

Международные регулярные и чартерные рейсы были приостановлены российскими властями 27 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. С 1 августа правительство России возобновило в ограниченном формате авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. С 15 августа разрешены перелеты в Швейцарию и Черногорию.

Сейчас, по информации СМИ, российские власти рассматривают вопрос об открытии авиасообщения с Францией, Венгрией, Кипром, Мальтой, Иорданией, Египтом (только Каир) и Китаем (только Шанхай).