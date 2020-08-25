Верховный суд Марий Эл не стал ликвидировать организацию "У Вий"

Верховный суд Марий Эл отклонил иск Минюста о ликвидации молодежной организации "У Вий", которая занимается популяризацией национальной культуры и марийского языка. Об этом сообщает Идель.Реалии со ссылкой на решение суда.

Никаких подробностей о ходе рассмотрения дела в суде не известно. Председатель правления "У Вий" Николай Шабдаров написал в соцсетях в момент, когда ожидалось вынесение решения: "Напомним нет серьезного повода для ликвидации "У Вий". Ждем решения судьи. Если нас ликвидируют, то это большой сигнал для всех национальных организаций".

В феврале 2020 года Минюст опубликовал итоги проверки "У Вий". Ведомство выявило пять нарушений, суть которых не уточняется. Позднее был составлен протокол по статье о неповиновении законному распоряжению должностного лица, осуществляющего государственный надзор.

"У Вий" одно из первых национальных движений республики, которое возникло еще во время перестройки. Как юридическое лицо "У Вий" была зарегистрирована в 1998 году. Сейчас основная деятельность организации — это проведение мероприятий, которые нацелены на популяризацию марийского языка и национальной культуры.