Суд в Иркутске приговорил семерых обвиняемых по делу о массовом отравлении жителей города настойкой боярышника в 2016 году к заключению в колонии на срок от семи до девяти лет. Тогда отравились 123 человека, 78 из них умерли.

В общей сложности обвиняемые получили 56 лет и шесть месяцев колонии, отмечается на сайте суда. Все они признаны виновными в производстве и сбыте опасных товаров, приведших к гибели людей.

По версии следствия, иркутский таксист купил метиловый спирт у подпольного производителя стеклоомывателей и перепродал его подпольным производителям настойки. Она продавалась в местных продуктовых павильонах, многие горожане использовали её как алкогольный напиток.

В регионе был введён режим чрезвычайной ситуации и объявлен траур. В России вводился временный запрет на продажу непищевого спирта, потом его заменили повышением минимальной цены на него. Несколько человек по делу об отравлении в Иркутске были осуждены в 2018 году.