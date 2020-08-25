В Госдуме заявили об иностранной провокации в деле Навального 

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил парламентскому комитету по безопасности и противодействию коррупции проверить обстоятельства произошедшего с Алексеем Навальным, "чтобы понять, не было ли это попыткой со стороны иностранных государств нанести вред здоровью российского гражданина с целью создания напряжения внутри страны, а также сформулировать очередные обвинения в адрес России".

Как сообщили в пресс-службе Госдумы, Володин считает, что на возможность иностранной провокации в деле Навального указывают заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозефа Борреля, которые последовали за вывозом оппозиционера в Германию. Оба европейских политиках призвали российские власти максимально открыто расследовать все детали отравления Навального, определить виновных и привлечь их к ответственности.

Один из лидеров российской оппозиции, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, потерял сознание утром 20 августа в самолёте Томск – Москва. В связи с этим лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Навальный был госпитализирован в местную больницу в тяжёлом состоянии, где был введён в искусственную кому. Спустя двое суток российские врачи объявили, что причина состояния Навального - нарушение обмена веществ. Они исключили версию о целенаправленном отравлении, на которой настаивали соратники оппозиционера.

Утром в субботу, после долгих требований жены и коллег Навального, его перевезли на лечение в Берлин в клинику "Шаритэ". После обследования немецкие врачи заявили, что в организме оппозиционера найден токсин из группы ингибиторов холинэстеразы. К этой группе, в частности, относится отравляющее вещество "Новичок", использованное при покушении на Юлию и Сергея Скрипаль в британском городе Солсбери в 2018 году.

На момент вечера вторника Навальный по-прежнему находился в коме. Медики не давали никаких прогнозов относительно его возможного выздоровления.