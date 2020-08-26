Экономика России по итогам 2020 года снизится на 5,5 процентов. Соответствующий прогноз сделали аналитики международного рейтингового агентства Moody’s. В следующем году запланирован небольшой рост, однако восстановление может затянуться в случае, если начнется вторая волна пандемии коронавируса.

Прогноз Moody’s в целом соответствует внутренним оценкам российских экономических ведомств. Центробанк по итогам года ожидает падение ВВП на 4,5—5,5 процента. По оценке Минэкономразвития, ВВП упадет на 5 процентов. Согласно прогнозу международного рейтингового агентства Fitch, ВВП России снизится на 5,8 процента.

Экономика стран Двадцатки, куда входит Россия, в 2020 году упадет на 4,6 процента, а в 2021 году ожидается рост на 5,3 процента, считают аналитики Moody’s. России они прогнозируют экономический рост на 2,2 процента в следующем году.