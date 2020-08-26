На западе Москвы в жилом доме произошёл взрыв. Есть пострадавшие

В пятиэтажном жилом доме на западе Москвы произошёл взрыв и начался пожар. По предварительным данным, взорвался бытовой газ.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности. На место выехали значительные силы пожарных, с верхних этажей люди просят о помощи, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. По его данным, пострадала одна женщина.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Москве подтвердили факт пожара, добавив, что 10 человек эвакуированы из горящего здания.

Телеграм-каналы сообщают о 13 эвакуированных и четверых пострадавших.