Сотрудники украинской полиции задержали жителя Луганской области, который подозревается в поджоге автомобиля журналистов-расследователей программы "Схемы: коррупция в деталях”, выпускаемой совместно Украинской службой Радио Свобода и национального Первого канала. О задержании сообщил в твиттере министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

Автомобиль был подожжён в ночь на 17 августа в пригороде Киева. Главный редактор “Схем” Наталья Седлецкая связала поджог с профессиональной деятельностью редакции. В частности, она напомнила, что личные данные владельца автомобиля — Бориса Мазура — публиковал бывший советник президента Виктора Ющенко и бывший народный депутат Украины Андрей Портнов.

Временная исполняющая обязанности президента Радио Свободная Европа / Радио Свобода Дейзи Синделар призвала украинскую власть как можно быстрее расследовать инцидент. Кроме того, провести тщательное и прозрачное расследование поджога автомобиля призвали Международный Комитет защиты журналистов (CPJ), правозащитная организация Freedom House, Международная и Европейская федерации журналистов, ряд украинский политиков и посольство США в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя инцидент, заявил, что он никогда не допустит, чтобы при его президентстве "какая бы то ни было критика власти влекла за собой преследование или запугивание".