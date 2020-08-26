Во время протестов в Висконсине произошла стрельба. Один погибший

В США, по меньшей мере, один человек погиб еще несколько получили ранения в результате стрельбы на улицах города Кеноша, в штате Висконсин, где третью ночь были протесты.

Волнения, которые сопровождаются беспорядками, начались после ранения полицейскими – при невыясненных обстоятельствах – афроамериканца Джейкоба Блейка 23 августа.

В ходе протестов митингующие поджигали машины и здания, забрасывали полицейских камнями, бутылками. Те в ответ применяли слезоточивый газ и другие спецсредства. Во вторник, судя по видеозаписям в социальных сетях, произошла перестрелка между гражданскими лицами. Группа жителей набросилась на мужчину, у которого было оружие, и повалила его на землю. На записях слышны несколько выстрелов.

Насилие продолжается, несмотря на введённый властями штата режим чрезвычайной ситуации в Кеноше. Губернатор Тони Эверс также объявил о намерении прибегнуть к помощи Национальной гвардии, чтобы восстановить порядок в городе с населением в сто тысяч человек.

Участники уличных манифестаций требуют наказать полицейских, причастных к инциденту с Джейкобом Блейком. По словам его родственников и адвокатов, Блейк, получивший несколько огнестрельных ранений, сейчас практически парализован и "борется за свою жизнь".

Следствие утверждает, что Блейк был ранен, когда сотрудники полиции вмешались и попытались разрешить уличный частный конфликт. Но подробных объяснений, почему в афроамериканца стреляли, в полиции пока не дают. Трое полицейских, причастных к инциденту, сейчас отправлены в административный отпуск.

Также приводится информация из судебных документов, согласно которым Блейк проходил по делам о сексуальном и домашнем насилии.

В мае этого года гибель после задержания полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе спровоцировала массовые протесты по всей стране под лозунгом "Жизни черных имеют значение". Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.