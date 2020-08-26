Суд взыскал с Навального 3,3 млн по иску крымского комбината

Арбитражный суд Москвы взыскал с главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального более 3,3 миллионов рублей. В такую сумму оценены судебные издержки, которые понёс крымский мясокомбинат "Дружба народов", подававший на Навального в суд в связи с его расследованием.

Сообщается, что юристы ФБК уведомили арбитражный суд о том, что Алексей Навальный не может принять участие в заседании, поскольку находится без сознания в немецкой клинике "Шарите". Несмотря на это, суд принял решение провести заседание.

В 2018 году Навальный выпустил расследование, в котором говорились, что по распоряжению правительства России мясокомбинат "Дружба народов", принадлежащий через цепочку других компаний бывшему высокопоставленному сотруднику МВД Борису Кантемирову, стал единственным поставщиком продуктов для Росгвардии. При этом, как утверждали в ФБК, продукция поставлялась по завышенным ценам.

Представители мясокомбината обратились в суд и потребовали удалить расследование. Суд иск удовлетворил. Во время рассмотрения дела интересы комбината представляло адвокатского бюро "Падва и партнеры" - именно его работу Арбитражный суд оценил в 3,3 миллиона рублей.

Отдельно отмечается, что расследование Навального о комбинате" Дружба народов" до сих пор размещено на его сайте. В связи с отказом удалить материал, главу ФБК уже дважды штрафовали.

Один из лидеров российской оппозиции, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный потерял сознание утром 20 августа в самолёте Томск – Москва. В связи с этим лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Навальный был госпитализирован в местную больницу в тяжёлом состоянии, где был введён в искусственную кому. Спустя двое суток российские врачи объявили, что причина состояния Навального – нарушение обмена веществ. Они исключили версию о целенаправленном отравлении, на которой настаивали соратники оппозиционера.

Утром 22 августа, после долгих требований жены и коллег Навального, его перевезли на лечение в Берлин в клинику "Шарите". После обследования немецкие врачи заявили, что в организме оппозиционера найден токсин из группы ингибиторов холинэстеразы. К этой группе, в частности, относится отравляющее вещество "Новичок", использованное при покушении на Юлию и Сергея Скрипаль в британском городе Солсбери в 2018 году.

На момент вечера среды Навальный по-прежнему находился в коме. Медики не давали никаких прогнозов относительно его возможного выздоровления.