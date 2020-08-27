США ввели санкции в отношении трёх российских НИИ

Бюро по вопросам промышленности и безопасности при Министерстве торговли США внесло в чёрный список три российских научно-исследовательских института. Их подозревают в работе над программами химического и биологического оружия.

В список внесены 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны России в Шиханах в Саратовской области; 48-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны в Сергиевом Посаде, а также два его филиала в Екатеринбурге и Кирове и ФГУП "Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии" (ГосНИИОХТ).

В документе отмечается, что у властей США есть основания полагать, что две организации — 33-й ЦНИИ и ГосНИИОХТ — связаны с разработками и испытаниями химоружия, а 48-й ЦНИИ и его филиалы — с созданием биологического оружия.

Внесение организация в черный список означает, что Министерство торговли США будет отказывать в разрешении на поставку товаров и технологий двойного применения, произведенных в Соединенных Штатах.

Посол России в США Анатолий Антонов назвал беспочвенными обвинения российских НИИ в том, что они причастны к разработке химического и биологического оружия. Его комментарийопубликован на странице российской дипмиссии во "ВКонтакте".

ФГУП "Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии" (ГосНИИОХТ) основан в 1924 году. В советское время занимался разработкой и производством химического оружия. Сейчас этот институт является главным разработчиком всех технологий уничтожения отравляющих веществ, используемых на российских объектах по уничтожению химоружия. В состав ФГУП входят четыре подразделения, в том числе филиал "Шиханы" в Саратовской области. В 2018 году британская пресса, ссылаясь на источники, близкие к следствию, сообщала, что яд "Новичок", которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали, был произведен в лаборатории города Шиханы.