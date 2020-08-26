Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Лицом к событию

За Навального и Беларусь: впереди новые санкции?

Андрей Пионтковский

США глубоко обеспокоены предварительно распространёнными выводами медицинских экспертов Германии, из которых следует, что активист российской оппозиции Алексей Навальный был отравлен. Если имеющиеся сообщения будут подтверждены, США поддержат призыв Евросоюза к всеобъемлющему расследованию и будут готовы оказать содействие такому расследованию. Заявление Государственного секретаря США Майкла Помпео размещено на сайте Госудепартамента США.

Первый заместитель Госсекретаря США Стивен Биган во время встречи с Сереем Лавровым также высказал озабоченность. Как сообщает "Интерфакс": "в случае подтверждения версии о его отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году".

Попробуем разобраться, намерены ли США и Евросоюз сдерживать режим Путина от вмешательства в ход революции в Беларуси, и от новых атак на оппозицию в России. Или внутренние проблемы, например, пандемия или выборы в США делают проблемы внешней политики второстепенными, отвлекают, гарантируя Кремлю свободу рук.

Обсуждают политологи Андрей Пионтковский (США), Малек Дудаков, Виктор Кувалдин. Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 26 августа в 19:05

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG