Бомба и самураи. Готова ли Япония создать ядерное оружие

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ 28 августа объявил, что по личным причинам, из-за состояния здоровья, подает в отставку. А недавно японское правительство сообщило, что имеет около 45 тонн плутония. Из него более 30 тонн пригодны к использованию в ядерных зарядах. Говорить о создании собственного ядерного оружия в Японии пока не принято, общественное мнение не готово к такому повороту. Но время идет, и мир меняется.

Солидный запас плутония накопился у Японии в результате многолетней переработки отходов деятельности местных АЭС. Основная его часть пока хранится не на японской территории, а за границей там, где его и перерабатывали – в основном в Великобритании и Франции.

Действующая конституция Японии, пока не менявшаяся с 1947 года, запрещает создание любых вооруженных формирований и содержит важнейшую "Статью 9", провозглашающую принцип невступления в войну и вооруженные конфликты и, как следствие, отказ от создания собственной полноценной армии.

Но фактически Япония обладает и сухопутными войсками, и ВВС, и военно-морским флотом, называющимися Силами самообороны. Но формально они – один из особых видов полицейских сил, их деятельность ограничена и даже не имеет четкого правового статуса.

Японские политики и журналисты никогда не говорят о современной "японской армии", и Силы самообороны считаются гражданской организацией. К тому же в последние 10-15 лет в Японии выросло мощное общественное "Объединение статья 9", выступающее с пацифистских позиций и против возрождения националистических настроений. В 1967 году Япония официально приняла "Три неядерных принципа" – не производить, не обладать, не ввозить ядерное оружие.

С другой стороны, некоторые японцы все чаще, пока совершенно гипотетически, начинают выступать за то, чтобы их страна наконец вступила в так называемый "Ядерный клуб". В частности, такие высказывания прозвучали совсем недавно, когда многих японских блогеров возмутила церемония открытия аварийно-спасательного центра МЧС России 5 августа на курильском острове Кунашир, который Токио считает частью своих "Северных территорий". Рядом с этим центром установлена памятная плита, на которой высечены слова российского императора Николая I: "Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен". Причем эта напряженность возникла именно в дни, когда и Япония, Россия, США и другие государства отметили 75-летие окончания Второй мировой войны, фактически окончившейся после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

Современные Силы самообороны Японии появились в период с 1950 по 1954 годы при поддержке армии США, оккупировавшей тогда страну – в момент Корейской войны, на пике противостояния Запада еще сталинскому СССР и Китаю, где к власти пришли коммунисты во главе с Мао Цзедуном. В 1951 году Токио подписал с Вашингтоном до сих пор действующий договор о военном сотрудничестве и обороне, в соответствии с которым всякое нападение на Японию считалось нападением на вооруженные силы США. В 1989 году Япония получила от Соединенных Штатов статус "Основного союзника США вне НАТО".

Пока Токио старается развивать свой оборонительный потенциал иными способами – для защиты от всех потенциальных противников страна разрабатывает собственное гиперзвуковое оружие и покупает у Вашингтона крылатые ракеты. Развивается и процесс присоединения Японии к американскому проекту, который предполагает запуск многих сотен низкоорбитальных спутников для потенциального перехвата китайских​ и российских ракет. 27 августа о заинтересованности Токио в этой программе официально заявил японский министр обороны Таро Коно, встречавшийся с командующим Космическими силами США Джоном Рэймондом.

В любом случае, официально Япония пока не ведет исследований в области военного применения ядерной энергии, хотя и обладает необходимыми материалами и технологиями, позволяющими обзавестись ядерным оружием в течение пары лет. О том, может ли в перспективе появится у Токио собственная атомная бомба, и о новых военно-политических вызовах, стоящих перед Японией, в интервью Радио Свобода рассуждает живущий в этой стране публицист и политолог- востоковед Василий Головнин:

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– Пока еще идея создания и владения собственным ядерным оружием в Японии – это табу. Официальная позиция правительства сводится к тому, что страна отказывается владеть, размещать на своей территории и производить ядерное оружие. Но нужно отметить, что эта позиция носит характер резолюции кабинета министров, а не закона, принятого японским парламентом. Поэтому в теории это положение, в чисто юридическом отношении, может достаточно легко быть изменено. Другое дело, что японское общественное мнение практически единодушно и единогласно такую вероятность не допускает. Были раньше отдельные военные, которые что-то говорили по поводу того, что "нам надо кончать валять дурака и обзавестись ядерным оружием, тем более что мы находимся в таком сложном окружении". Но это заканчивалось немедленными отставками, увольнениями и изгнанием всех таких людей из армии. И политических сил, которые открыто выступали бы за ядерное вооружение, в Японии не имеется. Хотя, конечно, такая возможность не исключена, особенно при изменении характера взаимоотношений с США. А этот характер в последнее время меняется.

– За последнее десятилетие военно-политическое положение Японии в мире заметно изменилось, как и вообще мировые реалии. Каких врагов Токио сегодня боится больше, а каких меньше? И на каких союзников он может рассчитывать, если вообще может?

– Враг Японии номер один, хотя об этом упоминается достаточно тихо, это, естественно, Китай. Вслух много говорится про Северную Корею, потому что она, действительно, по крайней мере до недавнего времени, регулярно запускала ракеты в сторону Японии (некоторые из них даже перелетали через японскую территорию), проводила ядерные испытания. Поэтому это угроза очевидная. Но стратегическая и долговременная угроза – это, конечно, КНР. Тем более что в Токио прекрасно понимают, что ответить на нападение со стороны КНДР они еще как-то смогут, однако, при их нынешнем потенциале, отразить атаку со стороны Китая они не в состоянии, без поддержки США. Поэтому они, конечно, пока по-прежнему целиком уповают на защиту Вашингтона.

Враг Японии номер один, хотя об этом упоминается достаточно тихо, это Китай

Однако эти надежды стали более тусклыми еще со времен президентства Барака Обамы. А при Дональде Трампе, который к военным союзникам как в Европе, так и в Азии относится без особой любви, такие опасения стали нарастать все больше. Конечно, японское правительство надеется, что Трамп в ноябре не выиграет выборы – а там, в общем, что будет дальше, непонятно. Потому что Джо Байден – это человек, в общем-то, Обамы, который тоже колебался, когда речь заходила о связях двух стран. Например, во время обострения спора Японии с Китаем из-за маленьких островков Сенкаку в Восточно-Китайском море Барак Обама поначалу занял нейтральную позицию, без прямой поддержки Японии. Токио пришлось очень сильно давить на США на всех уровнях, чтобы вынудить их хотя бы сквозь зубы сказать, что в случае конфликта вокруг этих островков Соединенные Штаты Америки выполнят свои обязательства по договору безопасности с Токио.

– А Япония самостоятельно пытается выстраивать какие-то союзы с кем-то еще в регионе, которые бы имели оборонительный характер против Китая? Допустим, с Филиппинами или с Вьетнамом, у которых тоже очень напряженные отношения с КНР?

– Да, конечно, это одна из главных целей всей японской региональной дипломатии – создать некий, пока достаточно неструктурированный, но все-таки "союз демократий" против Пекина. Кто в него должен входить, по мнению Японии? Естественно, США, которые остаются, в любом случае, стержнем японской политики обеспечения безопасности. А также Индия, которая, по мнению Японии, является вечным стратегическим соперником КНР. И Австралия, которая также с опасением относится к политике Китая, особенно к его попыткам контролировать стратегически важные морские трассы в Мировом океане, через которые проходит большая часть мировой торговли. И конечно, Токио нужны для этой цели страны Юго-Восточной Азии.

Конечно, в первую очередь это Вьетнам, но в Ханое пока относятся очень осторожно к любым шагам, которые Пекином могут быть истолкованы как нечто прямо враждебное. Потому что, при всем соперничестве между Вьетнамом и КНР, между ними сохраняются очень тесные экономические отношения, и, естественно, потенциал Вьетнама несравнимо ниже китайского. Но Япония старается создавать такой "оборонный многоугольник" в Азии, чтобы хотя бы как-то блокировать действия КНР.

– Вернемся к идее гипотетического появления у Японии ядерного оружия. Ведь потенциал для этого у нее вполне есть, как выяснилось. Откуда и как у Японии вдруг оказалось такое количество оружейного плутония?

– Да, Япония владеет, действительно, огромным количеством плутония. По официальным данным, которые только обнародовали на этой неделе, это был правительственный доклад – 45,5 тонн. Это плутоний разного качества, но 30 с лишним тонн вполне пригодны к тому, чтобы немедленно быть использованными для изготовления ядерных зарядов. То есть из него можно сделать несколько сотен атомных боеголовок, это гигантский боевой потенциал. Накапливались они естественным путем, потому что в Японии, до аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году работали более 50 энергетических атомных реакторов, которые, естественно, постоянно выдавали отходы своей деятельности. И, перерабатывая их в Великобритании и Франции (потому что у Японии своего потенциала до сих пор для этого не имелось), страна их накапливала. Причем предполагалось этот плутоний использовать как новое MOX-топливо, то есть смешивать его с ураном и сжигать в реакторах-размножителях, которые давали бы новый плутоний. И это, в общем-то, было мечтой Токио о полной собственной энергетической независимости. Но, поскольку после аварии на АЭС "Фукусима-1" многие реакторы были остановлены, с этими планами ясности нет.

На создание готовой ядерной боеголовки для имеющихся ракет Токио потребуется 2-2,5 года

Но начинка для потенциальных ядерных боеголовок есть. Кстати, некоторое время назад в Токио была проведен анализ потенциальных возможностей создания ядерного оружия. И в общем, чисто гипотетически, правительственные эксперты пришли к выводу, что, даже без особой спешки, без мобилизации всех сил, что в условиях нынешней Японии достаточно сложно сделать, на создание готовой ядерной боеголовки для имеющихся ракет Токио потребуется где-то 2-2,5 года. Так что такие оценки существуют.

– Как в целом идет развитие Сил самообороны Японии? Ведь обсуждаются, может быть без огласки, наверняка и другие планы по развитию оборонных систем и современного оружия XXI века?

– Силы самообороны Японии сейчас переживают большие изменения. Страна и общество очень обеспокоены растущей, как всем кажется, беззащитностью. Особенно японцев беспокоит угроза ракетного нападения. Токио пытался выстраивать свою систему противоракетной обороны, но все, что делалось до сих пор, в последнее время выглядит все менее и менее эффективным. Новые типы ракет, появившиеся и у России, и у Китая, и даже у Северной Кореи легко пробивают японскую противоракетную оборону. Это более сложные и умные ракеты, летящие на низких траекториях, которые они, к тому же, в процессе полета меняют. И их перехватить пока японцы не могут.

Новые типы ракет, появившиеся и у России, и у Китая, и даже у Северной Кореи легко пробивают японскую противоракетную оборону.

Поэтому речь в правительстве идет о том, чтобы в первую очередь обзавестись потенциалом удара по базам потенциального противника – которого, в общем-то, у японцев до сих пор официально не было, они от этой доктрины до последнего оказывались. В Токио десятилетиями заявляли, что их Силы самообороны действительно существуют только для обороны, у Японии не было ни баллистических ракет, ни авианосцев, ничего такого, что могло бы нанести удар по иностранной территории. Теперь об этом речь идет, Силы самообороны оснащают свои новейшие самолеты крылатыми ракетами большой дальности, которые могут нанести достаточно эффективный удар, и разрабатывают собственное гиперзвуковое оружие. В этом плане они достаточно активны.

– А что развитие совместного участия в военно-космических программах с США?

– Только недавно вышли очень интересные публикации о том, что Токио практически уже договорился с Вашингтоном об участии в грандиозной программе создания целого космического флота из тысяч небольших и очень низкоорбитальных спутников-шпионов, которые должны следить практически за всей Землей. Летать они должны на высотах до тысячи километров, и стоят недорого. Каждый спутник обойдется по цене меньше 5 миллионов долларов, это, по японским меркам, немного. И с помощью таких спутников Япония надеется научиться фиксировать запуски ракет нового типа и более эффективно их сбивать.

– Тень Второй мировой войны, окончание которой отмечается как раз в эти дни, до сих пор, конечно, на японском обществе по-своему лежит. А конкретно на японских военных эта память какое-то воздействие оказывает?

Есть эсминцы, названные в честь тех самых миноносцев, которые совершили первую атаку на рейде Порт-Артура в 1904 году

– Я знаю, что современные японские военные считают себя наследниками самурайского духа и Императорской армии, той самой, разгромленной и сдавшейся. Причем до такой степени, что практически все японские боевые корабли, как подводные, так и надводные, унаследовали названия кораблей бывшего Императорского флота. Вам известно, что у них, например, есть даже эсминцы, названные в честь тех самых миноносцев, которые совершили первую атаку на рейде Порт-Артура в 1904 году, с чего и началась Русско-японская война? И нумерация сухопутных частей сохранилась та же. Так что память о былых успехах, в общем-то, у японских военных осталась.