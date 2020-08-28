Украина приостановила все контакты с Белоруссией на неопределенный срок. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "1+1".



По его словам, Киев будет следить за развитием ситуации в Белоруссии и возобновит контакты с Минском, когда убедится в том, что они не несут "ни репутационных, ни политических, ни моральных рисков для Украины".

Кулеба также подчеркнул, что контактов между президентами двух стран Владимиром Зеленским и Александром Лукашенко сейчас нет и не планируется.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко следует провести повторные выборы в Белоруссии, а также найти формат диалога "без дубинок". В Минске в ответ на это президенту Украины посоветовали решать проблемы внутри своей страны.

17 августа Украина отозвала посла в Белоруссии для консультаций в связи с событиями после выборов президента в этой стране. Это произошло впервые в истории дипломатических взаимоотношений двух стран.

На отношениях двух стран сказалось и решение белорусских властей выдать России задержанных наёмников.



Президент Украины Владимир Зеленский назвал "странным", "некорректным" и "неприемлемым" решение властей Белоруссии передать России 32 предполагаемых бойцов "ЧВК Вагнера", многие из которых, как утверждается, ранее воевали в Донбассе против украинских войск. По словам Зеленского, Украина не вмешивается во внутренние дела Белоруссии – в отличие от "вагнеровцев".