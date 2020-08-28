Украина приостановила все контакты с Белоруссией на неопределенный срок. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "1+1".
По его словам, Киев будет следить за развитием ситуации в Белоруссии и возобновит контакты с Минском, когда убедится в том, что они не несут "ни репутационных, ни политических, ни моральных рисков для Украины".
Кулеба также подчеркнул, что контактов между президентами двух стран Владимиром Зеленским и Александром Лукашенко сейчас нет и не планируется.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко следует провести повторные выборы в Белоруссии, а также найти формат диалога "без дубинок". В Минске в ответ на это президенту Украины посоветовали решать проблемы внутри своей страны.
17 августа Украина отозвала посла в Белоруссии для консультаций в связи с событиями после выборов президента в этой стране. Это произошло впервые в истории дипломатических взаимоотношений двух стран.
На отношениях двух стран сказалось и решение белорусских властей выдать России задержанных наёмников.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал "странным", "некорректным" и "неприемлемым" решение властей Белоруссии передать России 32 предполагаемых бойцов "ЧВК Вагнера", многие из которых, как утверждается, ранее воевали в Донбассе против украинских войск. По словам Зеленского, Украина не вмешивается во внутренние дела Белоруссии – в отличие от "вагнеровцев".
- 33 гражданина России были задержаны в Белоруссии в конце июля, их обвинили в подготовке беспорядков. Из опубликованного списка имён стало известно, что большая часть задержанных ранее воевали в составе отрядов поддерживаемых Россией сепаратистов. Украина официально требовала выдачи 28 из них.
- Вчера президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что задержание 33 россиян в Минске накануне президентских выборов в Белоруссии было "совместной акцией украинских и американских спецслужб", в результате которой их планировалось "заманить" в Минск. Ранее несколько российских и украинских журналистов высказали схожее мнение, рассказав, что из Минска россияне должны были вылететь в Стамбул, но в результате экстренной посадки самолета, организованной СБУ, оказались бы в Киеве и были арестованы.
- Радио Свобода изучило новые документы о задержанных в Минске российских наемниках и пришло к выводу о том, что украинские спецслужбы, вероятно, действительно пытались выманить в Украину бойцов "ЧВК Вагнера".
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