Минская мышеловка. Спецоперация Украины обретает реальные черты

Радио Свобода изучило новые документы о задержанных в Минске российских наемниках и пришло к выводу о том, что украинские спецслужбы, вероятно, действительно пытались выманить в Украину бойцов "ЧВК Вагнера", как об этом заявил в четверг Владимир Путин. Нам также стали известны имена двух задержанных, которых организаторы операции подозревают в возможной причастности к катастрофе "Боинга" Малазийских авиалиний и еще один любопытный факт: россиянин Артем Миляев ("Шаман"), вербовавший "вагнеровцев" по просьбе легендированного сотрудника СБУ, предлагал ему также воспользоваться услугами граждан Китая, отставных военнослужащих китайской Народно-освободительной армии.

Президент России в четверг в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что задержание 33 россиян в Минске накануне президентских выборов в Беларуси было "совместной акцией украинских и американских спецслужб", в результате которой их планировалось "заманить" в Беларусь. Ранее несколько российских и украинских журналистов высказали схожее мнение, рассказав, что из Минска россияне должны были вылететь в Стамбул, но в результате экстренной посадки самолета, организованной СБУ, оказались бы в Киеве и были арестованы. Украинские журналисты, рассказавшие об этой версии, утверждали со ссылкой на свои источники, в том числе в украинских спецслужбах, что операция была сорвана из-за "предательства" главы администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака, который в последний момент потребовал перенести ее и якобы сообщил о планах поимки "вагнеровцев" в Москву. Сам Ермак категорически отверг, что он распорядился перенести операцию и назвал слухи о ее подготовке "российским фейком".

Тот факт, что большинство задержанных являются бойцами так называемой "ЧВК Вагнера" и имеют обширный боевой опыт в составе пророссийских сил в Донбассе (а также в Сирии, Судане и других странах Ближнего востока и Африки) стал известен сразу после задержания россиян 29 июля, когда белорусские власти обнародовали их имена и паспортные данные. В Минске задержанных обвинили в подготовке беспорядков во время президентских выборов, но уже через две недели передали этих людей России, несмотря на запрос Украины об экстрадиции 28 из 33 задержанных и гневные комментарии Владимира Зеленского в ответ на отказ Беларуси это сделать.

Радио Свобода изучило новые опубликованные в открытом доступе документы, предположительно связанные с этой операцией. И если неделю назад, когда мы писали о ней впервые, количество и качество доказательств казалось нам недостаточным, чтобы однозначно говорить о правдивости версии с причастностью украинских спецслужб к этой истории, то теперь такой сценарий выглядит более вероятным.

Как появилась версия о причастности украинских спецслужб?

6 августа, когда россияне еще находились в Беларуси, на сайте российской "Комсомольской правды" была впервые опубликована версия о причастности Службы безопасности Украины к задержанию российских наемников в Минске. В публикации утверждалось со ссылкой на источник в российских спецслужбах, что россиян выманили в белорусскую столицу, предложив им контракт на охрану нефтяных объектов в Сирии и в Венесуэле через использованного "втемную" участника войны в Донбассе Артема Миляева (позывной "Шаман"). 16 августа трое переданных россиян рассказали в интервью "Вестям" и телеканалу "НТВ" свою версию событий, согласно которой их арест в Минске действительно был результатом провокации спецслужб Украины, 17 августа эту версию в общих чертах (с расхождением в некоторых деталях) повторил внештатный агент Национального антикоррупционного бюро Украины и ветеран войны на востоке страны Евгений Шевченко, а 18 августа – украинский журналист Юрий Бутусов, добавивший, что операция планировалась вместе с "партнерами из США", поскольку в группе были двое лиц, предположительно причастных к катастрофе "Боинга" Малазийских авиалиний 17 июля 2014 года под Донецком.

Вслед за Юрием Бутусовым журналистка украинского "5 канала" Янина Соколова опубликовала видеоролик, материалы для которого, по ее словам, не названные ей люди "передали на флешке в редакцию". На видео содержится запись разговоров, которые якобы состоялись между сотрудником СБУ с легендой "нанимателя" бойцов и тремя "вагнеровцами" из числа задержанных позже в Минске: Денисом Харитоновым, Сергеем Щербаковым и Александром Сидоровым. И Шевченко, и Бутусов, и Соколова утверждали, что операция по выманиваю бойцов "ЧВК Вагнера" была сорвана после того, как о ней узнал глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Новые документы

Наконец, 24 августа другая украинская журналистка, Любовь Величко, опубликовала интервью с человеком, которого назвала "координатором операции", а также выложила в открытый доступ еще несколько записей "вербовочных интервью" и ряд документов, включая полные копии авиабилетов из Минска в Стамбул, купленные для "вагнеровцев" на утро 25 июля, а также документы, которые те якобы присылали "куратору операции" (сотруднику украинских спецслужб с "легендой").

Авиабилеты стали первым доказательством реальности операции, которое можно проверить по открытым источникам. В каждом из билетов содержится как код бронирования (PNR), так и номер выпущенного билета, то есть они действительно были куплены (как следует из пометки на них – за наличные). Все эти билеты по-прежнему отображаются в системе бронирования на сайте "Турецких авиалиний" как "отмененные или неиспользованные" (о том, что после требования Ермака перенести операцию билеты были отменены, а вместо них были куплены новые, писал Юрий Бутусов). Кроме того, оказалось, что почти у всех задержанных в Минске были и обратные билеты, из Стамбула в московский аэропорт Внуково на 19 октября 2020 года.

Теоретически эти билеты могли быть куплены для рутинного транзита через Минск в Судан, о котором Радио Свобода ранее рассказывал источник, связанный с "ЧВК Вагнера". На просьбу прокомментировать появление новых документов, связанных с задержанными в Минске, он на момент этой публикации не ответил. Однако на то, что произошедшее действительно могло быть спецоперацией украинской военной разведки, указывает еще несколько из опубликованных Любовью Величко документов.

В частности, Величко выложила в открытый доступ десятки анкет "вагнеровцев", которые они заполняли при "приеме на работу" по просьбе легендированного сотрудника СБУ, а также такие специфические документы, как, например, результаты их ЭКГ – сложно представить какой-либо другой способ получить доступ к такой информации, кроме добровольной отправки самими бойцами.

Вопросы и ответы

Версия со спецоперацией украинских спецслужб содержала в себе несколько нестыковок и вызывала ряд вопросов. Часть из них остаются непроясненными, однако за неделю с момента выхода предыдущей статьи об этой истории на сайте Радио Свобода нам удалось получить ответы на некоторые из них.

В частности, Юрий Бутусов и другие украинские журналисты писали, что операция по выманиванию "вагнеровцев" готовилась больше года. Как такое возможно, ведь год назад еще не было пандемии коронавируса, и мало что могло заставить россиян лететь куда-либо через Минск – рейсы из Москвы были и дешевле, и удобнее, и безопаснее? Как рассказала Радио Свобода Любовь Величко со ссылкой на свои источники в украинских спецслужбах, изначально "вагнеровцы" должны были лететь рейсом Внуково-Стамбул. В отличие от российских авиакомпаний, иностранные не облетают стороной территорию Украины, и рейсы из российской столицы в Стамбул обычно пролетают как раз над Киевом. "Куратор спецоперации", интервью с которым опубликовала Величко, подтверждает сказанное ранее Юрием Бутусовым: посадка рейса в Киеве должна была быть следствием сообщения о бомбе на борту, либо произойти в результате инсценировки приступа, разыгранного сопровождавшим группу сотрудником спецслужб.

Есть и новые вопросы, возникающие при изучении выложенных Любовью Величко документов. Так, в опубликованных анкетах некоторых "вагнеровцев", которые они предположительно заполняли для "приема на работу" по просьбе легендированного сотрудника СБУ, есть графа "Какую вакансию или должность вы бы хотели получить?". В большинстве анкет после этого вопроса есть две страны на выбор – Украина и Ливия, а также две должности – "медик" и "стрелок" (снайпер). Ни о какой Венесуэле, работу в которой якобы предлагали "вагнеровцам", ни в одной из анкет не говорится. Осведомленный источник Радио Свобода из украинских спецслужб говорит, что про "Венесуэлу" россиянам, скорее всего, сообщили уже после того, как они заполнили и прислали "вербовщику" свои анкеты – а графы "Украина" и "Ливия" могли подаваться как альтернативные варианты других предпочитаемых мест "работы".

Кроме того, по словам этого источника, операция целиком и полностью разрабатывалась Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, а СБУ подключилась к ней на самом последнем этапе, когда согласовывались детали так и не состоявшегося задержания "вагнеровцев" в Киеве. "Это должно было быть задержание боевиков на территории Украины с дальнейшим привлечением их к уголовной ответственности за их преступления, совершенные на территории Украины (в Донбассе), а так же получение свидетельских показаний для суда в Гааге по МН-17", – говорит наш собеседник.

Денис Харитонов, Сергей Щербаков и MH17

Как рассказала Радио Свобода Любовь Величко со ссылкой на анонимного "куратора операции", интервью с которым она опубликовала 24 августа, двое россиян из числа задержанных в Минске, которые якобы могут быть причастны к сбитию "Боинга" Малазийских авиалиний или обладать какой-либо информацией об этом событии, поскольку данные о соединениях их телефонов указывают на нахождение в районе населенного пункта Снежное в день катастрофы, – это те самые Денис Харитонов и Сергей Щербаков, о которых Радио Свобода подробно писало в предыдущем материале про задержание "вагнеровцев" в Минске.

Аудиозапись бесед сотрудника украинских спецслужб с Харитоновым и Щербаковым опубликовала еще 18 августа Янина Соколова. На этой записи Харитонов рассказывает о том, как сбивал из ПЗРК "Игла" украинские Су-25 в июле 2014 года. Среди документов, которые Харитонов якобы прислал по просьбе "вербовщика", есть представление к награде за эти сбитые самолеты. Как минимум один Су-25 действительно был потерян украинской армией 16 июля 2014 года, за день до катастрофы "Боинга", в районе населенного пункта Мариновка, всего в 17 километрах от Снежного, откуда, как полагает расследующая трагедию Совместная следственная группа, и был произведен выстрел по гражданскому лайнеру из российской зенитно-ракетной установки "Бук".

Китайские "музыканты" в "оркестре Вагнера"

Наконец, еще одна любопытная деталь в опубликованных Любовью Величко документах – это паспорта 5 граждан Китая. Если верить приложенному комментарию (фрагменту электронного письма или сообщения), этих китайцев легендированному сотруднику украинских спецслужб рекомендовал нанять на "работу" вместе со своими коллегами-"вагнеровцами" Артем Миляев, отмечая, что все они являются отставными военнослужащими Народно-освободительной армии Китая. Впрочем, как минимум один из паспортов просрочен и стал недействительным еще в июле 2019 года. Радио Свобода не удалось подтвердить причастность этих граждан КНР к "ЧВК Вагнера" или узнать о них какую-либо дополнительную информацию.

Комментарии украинских спецслужб

За прошедшую с момента первой нашей публикации неделю ни Служба безопасности Украины, ни Главное управление разведки украинского Министерства обороны не опубликовали новых комментариев о причастности или непричастности украинских спецслужб к операции по выманиванию "вагнеровцев" из Москвы в Киев для их последующего ареста.

Служба безопасности Украины 19 августа заявила, что данные об участии этого ведомства в "вагнеровской операции" являются "обычным фейком", а ни один сотрудник СБУ не участвовал в разговорах с "вагнеровцами" под легендой. Это не противоречит информации источника Радио Свобода, о которой мы писали выше и которая заключается в том, что СБУ была поставлена в известность о происходящем только на самом последнем этапе операции, перед самым ее срывом.

Теперь уже бывший глава военной разведки Украины Василий Бурба, который был уволен Владимиром Зеленским 5 августа и увольнение которого, по данным Юрия Бутусова, было связано с недовольством Бурбы переносом операции, прокомментировал случившееся крайне осторожно, такде не отвергнув прямым текстом сам факт ее подготовки.

"По так называемому делу "вагнеровцев" в прессе слишком много явной дезинформации и домыслов. На мой взгляд, все эти домыслы направлены исключительно на попытку нанести существенный вред репутации спецслужбам Украины", – сказал Бурба.

Единственным представителем украинских спецслужб, категорически отвергнувшим факт "вербовки" бойцов "ЧВК Вагнера", стал преемник Бурбы Кирилл Буданов, назвавший, как и Андрей Ермак, такие сообщения "российским фейком".