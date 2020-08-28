За два месяца до президентских выборов две партии представили американцам свои последние и самые сильные аргументы в пользу своих кандидатов в президенты.Альтернатива, предложенная на съездах Демократической и Республиканской партий была очевидной. Демократы предлагают превратить президентские выборы в общественный суд над Дональдом Трампом с неизбежным обвинительным приговором, республиканцы — в референдум о способностях президента Трампа как хозяйственника, способного вывести страну на путь экономического выздоровления, блюстителя порядка и защитника американских ценностей.

Вопреки традиции, согласно которой от кандидатов и делегатов ждут вдохновляющих речей, лучезарных прогнозов и захватывающих дух планов, на этот раз представители обеих партий предпочитали темные краски, причем на съезде демократов, доминировали краски апокалиптических оттенков. «Дональд Трамп не сумел подняться до уровня занимаемой им должности попросту потому, что он не способен на это, — провозгласил на съезде демократов бывший президент США Барак Обама. — Последствия этого провала крайне тяжелы. 170 тысяч американцев мертвы, миллионы рабочих мест исчезли в то время, как те, кто находится наверху, гребут все больше и больше. Наши худшие импульсы высвобождены, наша гордая репутация в мире подорвана… Не дайте им отобрать у вас власть, не дайте им отобрать вашу демократию!». Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, которого обвиняют в том, что именно его непродуманные действия стали причиной гибели от COVID тысяч обитателей домов для престарелых, уверяет американцев, что COVID — симптом глубочайших американских проблем: «COVID лишь метафора, вирус поражает ослабевший организм, неспособный защитить себя».

Съезд, как пишет влиятельный либеральный публицист Дэвид Ремник, должен был стать процессом над Трампом с видными демократами, выступающими в роли прокуроров-обвинителей. Так съезд и выглядел вплоть до заключительных минут заключительной речи кандидата в президенты Джо Байдена, когда он призвал американцев к единению: пришло время закрыть темную главу в американской истории, и дать возможность восторжествовать порядочности, состраданию, демократии. «Если вы доверите мне президентство, я буду опираться на лучшее в нас, а не худшее, я буду союзником света, а не тьмы. Пришло время нам, американцам сплотиться!»

Нашел ли призыв Джо Байдена, его однопартийцев и даже пятерых видных республиканцев, выступивших на съезде демократов, отклик — неизвестно. По крайней мере, если верить опросам, съезд не вызвал привычного всплеска популярности кандидата в президенты. Рейтинги Байдена и Трампа остаются фактически неизменными последние две недели.

Республиканцы на своем съезде ответили демократам ударом по тому, что им видится слабым местом оппонентов: во-первых, по имиджу Байдена-центриста, который, как они убеждают избирателей, в действительности намерен перенастроить страну на либеральный, если не социалистический лад, а во-вторых, по откровенно критичному взгляду демократов на Америку, как на больное общество, нуждающееся в реформах.

Зрительская аудитория съездов сократилась почти на 30%

«Джо Байден и демократы продолжают прежде всего винить Америку. Дональд Трамп всегда ставит Америку на первое место, — так сформулировала этот тезис на съезде Республиканской партии бывшая посол США в ООН Никки Хейли. —Американская история — это история постоянного созидания. Сейчас пришло время, оттолкнувшись от достигнутого прогресса, сделать Америку более свободной, справедливой и лучшей для каждого страной. Поэтому столь трагично было наблюдать за тем, как большое число демократов закрывают глаза на бунт и ярость». Хейли имела в виду беспорядки и погромы, в которые вылились в нескольких американских городах протесты против жесткого обращения полиции с афроамериканцами. Республиканцы и президент Трамп обвиняют демократов-руководителей городов и штатов в нежелании защитить законопослушных граждан от ненависти толпы.

Республиканцы дали свой ответ и на многочисленные обвинения демократов в адрес Дональда Трампа, предоставив на съезде слово демократу, члену законодательного собрания штата Джорджия, афроамериканцу Вернону Джонсу, в свою очередь обвинившему «белых либералов» в том, что те держат черных американцев на «ментальной плантации», не позволяя им даже подумать о возможности голосования за республиканцев и за Трампа, хотя в действительности, по словам Джонса, Дональд Трамп сделал за четыре года много полезного для афроамерикацев. Президент Трамп был представлен на съезде как эффективный, сочувствующий среднему американцу лидер, поддержавший, например, рыбаков в штате Мэн, обеспечивший освобождение американских заложников или встретившийся с отцом школьницы, погибшей во время стрельбы в школе и пытавшийся добиться принятия законов, которые бы позволили предотвратить нападения в школах.

Противостояние двух съездов вряд ли изменило динамику противостояния двух кандидатов. Судя по комментариям в прессе, и демократы и республиканцы, что называется, проповедовали обращенным – своему традиционному электорату. При этом зрительская аудитория съездов, впервые прошедших в виртуальном режиме, фактически, на экранах телевизоров и компьютеров сократилась почти на тридцать процентов в сравнении со съездами четырехлетней давности. Вполне возможно, что за два месяца, оставшихся до выборов, эту динамику изменят события вне контроля политиков, например, протесты и беспорядки, вспыхнувшие 23 августа в Кеноше, стотысячном городе в Висконсине. Тяжелое ранение полицейскими афроамериканца спровоцировало знакомую по последним месяцам цепь событий: мирные протесты, переходящие в погромы, разгромленный центр города с сожженными домами. Очень необычной была реакция демократов. Они публично призвали Джо Байдена, который поначалу выступил с осуждением действий полиции в поддержку демонстрантов, осудить насилие со стороны протестующих. Причина — общественное мнение в Висконсине, колеблющемся штате, внезапно начало склоняться в сторону Дональда Трампа.

Юрий Жигалкин – корреспондент Радио Свобода в США

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