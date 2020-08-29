Десятки тысяч человек в Берлине приняли участие в марше протеста против ограничений из-за пандемии коронавируса, введённых властями Германии. Протестующие прошли маршем по центру города несмотря на то, что это им пыталась запретить сделать полиция, передаёт BBC.

Сначала полиция вообще пыталась запретить проведение акции, однако 28 августа суд в Берлине отменил этот запрет. В субботу полицейские пыталась не дать протестующим провести марш из-за того, что участники не носили маски и не соблюдали дистанцию, однако им этого полностью не удалось. Органы правпорядка оценили число собравшихся в 18 тысяч человек, корреспондент DW — дал верхнюю оценку в 30 тысяч.

Организатором демонстрации выступала инициатива Querdenken 711 из Штутгарта, утверждающая, что занимается защитой основных свобод. По сведениям газеты Berliner Morgenpost, в неё входят преимущественно сторонники теорий заговора, правых экстремистов и отрицателей существования коронавируса нового типа. Корреспонденты DW обнаружили среди участников акции людей с российскими флагами, с обращениями к Дональду Трампу и с символикой пророссийских сепаратистов Донбасса и ЛГБТ-флагами.

Предыдущее аналогичное шествие состоялось в Берлине 1 августа, там приняли участие до 15 тысяч человек.