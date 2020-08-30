Генпрокуратура России направила в ФРГ запрос по делу Навального

Минюст Германии получил запрос от Генпрокуратуры России об оказании правовой помощи по делу об экстренной госпитализации оппозиционера Алексея Навального. Об этом пишет издание Welt am Sonntag.
Сейчас Навальный находится в берлинской клинике "Шарите". Германские врачи предполагают, что оппозиционера могли отравить. Российские врачи ранее следов ядовитых веществ в организме Навального не выявили.
Российское ведомство направило запрос 27 августа - на основании Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам. Генпрокуратура попросила Берлин предоставить информацию об исследованиях и предварительных диагнозах пациента.
- Навальный был госпитализирован в больницу Омска 20 августа. Врачей больницы критиковали за то, что они в течение нескольких часов не разрешали транспортировку пациента в немецкую клинику.
- Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский заявил, что диагноз "отравление" был основным и определяющим при госпитализации политика, но результаты лабораторных исследований его не подтвердили.
- Мураховский попросил коллег из берлинской клиники "Шарите" предоставить данные анализов, на основании которых был сделан вывод об отравлении. Врач предложил германским медикам обменяться биоматериалами пациента для более точной диагностики.
- 26 августа медработники Омской области опубликовали открытое письмо, в котором заявили, что невозможно отрицать, что Навальный был спасён омскими врачами. В тексте утверждается, что врачам омской больницы скорой помощи поступают угрозы.
- По данным расследования Der Spiegel и группы Bellingcat, германские врачи из "Шарите" запросили у болгарских медиков материалы по отравлению бизнесмена Емельяна Гебрева. Расследователи сообщили, что Навального могли отравить веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, в которую, в частности, входят органофосфаты. К ним относятся инсектициды, а также нервно-паралитические токсины, в частности зарин и "Новичок", разработанный в СССР. "Новичком", по данным Великобритании, в 2018 году в Солсбери были отравлены бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь. Источники расследования Der Spiegel и Bellingcat не раскрывают.
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