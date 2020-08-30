Генпрокуратура России направила в ФРГ запрос по делу Навального

Минюст Германии получил запрос от Генпрокуратуры России об оказании правовой помощи по делу об экстренной госпитализации оппозиционера Алексея Навального. Об этом пишет издание Welt am Sonntag.

Сейчас Навальный находится в берлинской клинике "Шарите". Германские врачи предполагают, что оппозиционера могли отравить. Российские врачи ранее следов ядовитых веществ в организме Навального не выявили.

Российское ведомство направило запрос 27 августа - на основании Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам. Генпрокуратура попросила Берлин предоставить информацию об исследованиях и предварительных диагнозах пациента.