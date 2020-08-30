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Французский офицер задержан по подозрению в госизмене в пользу России

Флоранс Парли

Во Франции офицера вооружённых сил заподозрили в госизмене в пользу России. Об этом в интервью с радио "Европа 1" сообщила министр обороны страны Флоранс Парли.

По данным следователей, офицер передавал российским спецслужбам сверхсекретные документы. Другие подробности не приводятся.

Военный служил на одной из военных баз в Италии. Сотрудники Генеральной дирекции внутренней безопасности задержали его во Франции, где он был в отпуске. С просьбой к прокуратуре начать проверку обратилось Минобороны.

Сейчас офицер находится под предварительным арестом в тюрьме Санте в Париже.

Российская сторона информацию пока не прокомментировала.

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