Французский офицер задержан по подозрению в госизмене в пользу России

Во Франции офицера вооружённых сил заподозрили в госизмене в пользу России. Об этом в интервью с радио "Европа 1" сообщила министр обороны страны Флоранс Парли.

По данным следователей, офицер передавал российским спецслужбам сверхсекретные документы. Другие подробности не приводятся.

Военный служил на одной из военных баз в Италии. Сотрудники Генеральной дирекции внутренней безопасности задержали его во Франции, где он был в отпуске. С просьбой к прокуратуре начать проверку обратилось Минобороны.

Сейчас офицер находится под предварительным арестом в тюрьме Санте в Париже.

Российская сторона информацию пока не прокомментировала.