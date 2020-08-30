В Индии рекордное за сутки число новых заражений коронавирусом

В Индии зарегистрировано наибольшее за сутки число новых случаев заражения коронавирусом – 78761 человек.

Это самый высокий показатель с начала эпидемии в стране, куда сейчас постепенно смещается центр мировой пандемии COVID-19. Всего в Индии заболевших свыше трёх с половиной миллиона, и четвёртый день подряд новых случаев коронавируса более 75 тысяч.

Если эта тенденция сохранится, Индия в ближайшее время обойдёт Бразилию, которая по числу заражений в глобальном рейтинге остаётся на втором месте – после США. В Бразилии инфицированных около 3-х миллионов 800 тысяч.

Отчасти рост показателя заражений коронавирусом в Индии объясняют более активным тестированием населения. В день там проводится почти миллион тестов, тогда как еще в июне это число равнялось 200 тысячам.

30 августа число заболевших COVID-19 в разных странах превысило 25 миллионов, умерли примерно 843 тысячи пациентов. На этом фоне правительства по всему миру продолжают вводить повторные карантинные меры, опасаясь дальнейшего роста.

В Берлине в субботу не менее 18 тысяч человек собрались на марш против ограничительных мер из-за коронавируса. Протестующие скандировали лозунги против канцлера Ангелы Меркель, похожие на те, что обычно используют члены ультраправой партии "Альтернатива для Германии". Часть демонстрантов попыталась прорваться в здание Рейхстага, где заседает парламент ФРГ, но была остановлена сотрудниками сил безопасности.

Аналогичные протесты накануне также прошли в Лондоне и Цюрихе.