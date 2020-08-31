Россия не ставит себе задачи до 2030 года войти в топ-5 крупнейших экономик мира, потому что фактически она уже туда вошла. Этим объясняется исчезновение из числа национальных целей России задачи вхождения в топ-5 экономик мира, - утверждает помощник президента, бывший глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Если вы откроете последний прогноз МВФ на этот год, то увидите, что в этом году Россия будет пятой экономикой мира, поднимется на этот уровень. С этой точки зрения можно сказать, что в этом году она [цель] достигнута", — сказал Орешкин на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

В прогнозе МВФ на 2020 год, опубликованном в апреле, говорилось, что Россия по итогам года по ВВП по паритету покупательной способности (с учетом уровня цен на товары и услуги внутри страны) окажется на пятом месте в мире — после Китая, США, Индии и Японии, — обогнав Германию, пишет "Медуза". Высокое место России вызвано относительно низкими ценами на многие неторгуемые (то есть доступные только внутри страны) товары и услуги, например, на коммунальные услуги и недвижимость: за ту же сумму в долларах или в евро в стране можно купить или произвести больше, чем на Западе. По номинальному ВВП, который оценивает размер экономики страны безотносительно локального уровня цен на товары и услуги, Россия находится лишь на 11-м месте в мире.

По словам Орешкина, это стало возможным в том числе благодаря экономическому кризису, вызванному коронавирусом, от которого Россия, по его словам, оправилась быстрее, чем многие другие страны. Так, согласно июньскому — последнему на настоящий момент — прогнозу МВФ, сокращение экономики России в 2020 году будет на 1,2 процентного пункта меньше, чем экономики Германии. Примерно такой же разрыв дают прогнозы экономических ведомств России и Германии.

Указ о целях национального развития до 2030 года был подписан президентом Владимиром Путиным в конце июля; СМИ сразу же обратили внимания, что оттуда исчезла цель войти в пятерку крупнейших экономик мира. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл такую цель нереалистичной — при этом он также ссылался на пандемию коронавируса. "Конечно, вот эта неблагоприятная мировая экономическая конъюнктура затормозит развитие всех стран мира, без исключения", — заявлял Песков, отмечая, что "цели должны быть реалистичными, достижимыми, именно этим и руководствовались".

В 2019 году цель войти в пятерку наиболее развитых экономик мира Путин назвал абсолютно решаемой. Однако эта цель исчезла уже из указа о целях страны до 2030 года, подписанного в июле 2020 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда объяснил случившееся неблагоприятной конъюнктурой, сложившейся в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Однако, по словам Орешкина, именно COVID-19 позволил России досрочно выполнить поставленную задачу.