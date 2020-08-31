В Минске задержана член Координационного совета Власова

В Минске задержана член президиума Координационного совета Лилия Власова.

Как сообщил порталу Tut.By другой член Совета Максим Знак, утром 31 августа Власову вызвали в Центральное РУВД Минска к 15 часам – по факту участия в несанкционированном митинге. По словам её мужа, примерно в три часа дня она позвонила и сказала, что задержана сотрудниками Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. Также стало известно об обыске в квартире Лилий Власовой. Он продолжался около часа. Был изъят жесткий диск компьютера Власовой, ноутбук её супруга и пара флешек.

Днём ранее Лилия Власова вместе с Марией Колесниковой и Максимом Знаком пришли на многотысячный митинг на проспекте Победителей. Колесникова – соратница бывшего кандидата в президенты от оппозиции Светланы Тихановской - просила сотрудников силовых структур, стоящих в оцеплении, чтобы к ней вышел на переговоры их начальник. Участники многотысячной акции против официальных итогов президентских выборов хотели, чтобы их пропустили через милицейское оцепление, которое в воскресенье власти выставили, в том числе, у резиденции президента Александра Лукашенко.

Координационный совет (КС) был создан 18 августа по инициативе Светланы Тихановской. Задачей объединения был назван диалог с Лукашенко о трансфере власти. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело о захвате власти. Члены президиума КС проходят по делу свидетелями. Их уже вызывали на допрос, в том числе Нобелевского лауреата по литературе Светлану Алексиевич. 30 августа было объявлено о возбуждении сразу несколько уголовных дел за давление через Совет на белорусских депутатов.