ФБК опубликовал расследование Навального о коррупции в Новосибирске

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о незаконном бизнесе чиновников Новосибирска. "20 августа Алексей Навальный был отравлен, он до сих пор находится в коме. Это произошло, когда мы возвращались из поездки по Сибири, где снимали несколько фильмов-расследований о региональной политике. Сегодня мы публикуем первый", — отметили в ФБК.

В 40-минутном фильме под названием "Кто захватил столицу Сибири и как ее освободить" рассказывается о депутатах городской думы и чиновниках администрации Новосибирска, которые являются бенефициарами крупных строительных компаний и организаций ЖКХ. Авторы расследования обращают внимание на дорогие часы, автомобили и недвижимость за рубежом, которой владеют чиновники.

"Давайте вместе посмотрим на то, как сейчас выглядит городской совет Новосибирска и кто в нем заседает. Открываем список депутатов и видим: больше трети — 18 из 50 — являются застройщиками или представителями застройщиков. И это только те, про кого известно наверняка. Что это значит на практике? Городской парламент не может функционировать нормально, если в нем есть такая большая консолидированная группа. Неважно, кто эти люди — 18 продавцов цветов, 18 завучей или 18 строителей, они станут пользоваться властью в своих интересах. Ровно это сейчас происходит в Новосибирске. Строительная монополия захватила целую ветвь власти, они пишут под себя законы, они принимают бюджет, они выполняют контрольную функцию. Строят, сами себя проверяют, сами себе выделяют деньги — то есть просто рулят городом", — говорится в расследовании.