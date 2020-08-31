На бывшего фигуранта "московского дела" Егора Жукова дважды за последние два месяца были совершены нападения. В первый раз ему удалось скрыться от преступников, а во второй раз он был избит неподалеку от своего дома. Адвокат Жукова Мурад Мусаев рассказал Радио Свобода, что уже известно о нападавших.

Нападение на осужденного по "московскому делу", ведущего радиостанции "Эхо Москвы" Егора Жукова произошло вечером 30 августа. Он возвращался домой после стрима у Максима Каца, и около 22 часов неподалеку от подъезда его дома на Жукова напали двое неизвестных мужчин.

Чуть позже "Команда Жукова" опубликовала слова очевидцев нападения: на Жукова "напали двое титушек, которые впоследствии скрылись на самокатах".

"24 июля текущего года у подъезда, в котором живет Егор, на него было совершено нападение, – рассказывает адвокат Жукова Мурад Мусаев. – Благодаря тому, что, прежде чем ударить, злоумышленник подошел и спросил: "Егор Жуков?", и Егор обернулся в его сторону, удар, последовавший за этим вопросом, не достиг цели. Егор убежал. Его стали преследовать двое. Мы знаем, на какой машине они приехали, знаем, как они выглядят. Они побежали за Егором, но не смогли его догнать. Мы считаем вчерашнее нападение продолжением того, первого. Егор с одного из стримов из района метро "Чеховская" поехал к себе домой на "Кунцевскую", вышел из метро, зашел в супермаркет и обычным своим маршрутом пошел к своему дому. И вот на улице Ращупкина, буквально в нескольких десятков метров от подъезда, у которого было совершено первое нападение, на него налетели сзади, судя по всему, двое человек, нанесли удар сначала со стороны затылка, а затем, когда Егор упал, его стали бить целенаправленно по голове. Били довольно долго – наверное, около полуминуты (это по ощущениям, которые не всегда достоверны). Били два физически крепких лица мужского пола. Лицо у него разбито.

Не у каждого боксера после 12-ти раундов боя бывает такое лицо

Не у каждого боксера после 12-ти раундов боя бывает такое лицо. На теле почти нет повреждений, что свидетельствует о том, что удары наносились целенаправленно по голове и, в частности, по лицу. Слава богу, кости целы и серьезных повреждений мозга не обнаружено, хотя эти травмы черепно-мозговые "подлые", иногда выявляются на 2-3 день. Надеемся, что эта чаша его миновала. Поэтому сегодня он немного приходит в себя и планирует с завтрашнего дня активно участвовать в следственных действиях".

После первого нападения Егор Жуков также подавал заявление в полицию, но уголовное дело не было возбуждено. В этот раз сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои".

"К сожалению, прошлое заявление было отдано участковому, который отказал в возбуждении уголовного дела, – продолжает Мурад Мусаев. – Да и в прошлый раз мы особо не рассчитывали на активную реакцию, все-таки такое неудавшееся нападение. Мы сами истребовали и видеозаписи, и нашли кое-каких очевидцев. Поэтому у нас есть наработанный материал, который, я уверен, поможет следствию. Потому что в этот раз, тут надо отдать должное, сотрудники полиции, по крайней мере, по состоянию на вчерашнюю ночь и сегодняшнее раннее утро, очень активно взялись за это дело. Мы очень надеемся на то, что эти подлецы будут обнаружены и задержаны".

Адвокат также отметил, что есть целый ряд городских камер, под объективы которых попали преступники. Он уверен, что эти записи будут истребованы сотрудниками полиции, но на всякий случай адвокат также сам принял меры, чтобы их получить.

После обследования врачи отпустили Егора Жукова домой – согласно данным после МРТ, у Жукова нет серьезных травм и внутреннего кровоизлияния. Пресс-секретарь "Команды Жукова" Стас Топорков рассказал изданию РБК, что они связывают нападение с политической деятельностью Жукова:

"Сейчас Егор находится дома вместе с родителями. Нападение связываем с его политической деятельностью. Это уже вторая попытка избить Егора. Ранее, в июле, на него уже совершали нападение двое парней в масках около его подъезда. Тогда Егору удалось избежать сильных травм: он отбился от одного удара и скрылся от нападавших. Тогда полиция отказала в возбуждении уголовного дела. Сейчас пресс-служба МВД сообщила нам, что в связи со случившимся начата проверка в рамках уголовной статьи о побоях".

По словам адвоката Мурада Мусаева, практически нет сомнений, что оба нападения являются следствием журналистской или политической деятельности Жукова.

"В последнее время каких-то конкретных прямых угроз [в сторону Жукова] не было. Но надо понимать, что у него нет никаких бытовых или личных конфликтов или каких-нибудь недоброжелателей такого плана".

В день нападения Егор Жуков рассказал на Youtube-канале "Команда Жукова" о том, как пару дней назад его отчислили из магистратуры Высшей школы экономики с профиля "Искусство кино: режиссура и драматургия" сразу после зачисления. Он подписал договор об оказании образовательных услуг и оплатил обучение, "а дальше начались выкрутасы":

"Мне в Телеграм пишет сотрудница приемной комиссии НИУ ВШЭ, которая пожелала остаться неназванной, потому что уверена, что ее уволят, если я назову ее имя. Сообщение от нее выглядело так: "Егор Сергеевич, вечер добрый. Мы тут в приемной комиссии нашли договор Ваш на практики современного искусства, и по последним данным от него избавились по указке сверху. Ваши действия? Если коротко: начальник отдела договоров сказала следующее: Кузьминов проректору Башеву (проректор, ответственный за прием студентов): "Я тебя уволю, если этот человек будет зачислен", говоря про Егора Жукова".

Вечером того же дня я связываюсь со своим источником в руководстве Вышки, которого было бы странно, если бы у меня не было. Мне передают, что руководство было действительно неприятно удивлено, когда узнало, что я поступаю в ВУЗ. То есть они узнали о том, что я поступил, только уже постфактум, они проглядели эту ситуацию, поэтому и не было сигнала не брать меня на этапе собеседования, что, конечно, было бы значительно для них легче".

Руководитель Школы Дизайна Арсений Мещеряков объяснил случившееся тем, что творческая команда преподавателей, на которую рассчитывал университет как на ядро профиля, не сможет присоединиться к команде Школы дизайна по независящим от университета обстоятельствам.

"Публикация Егора Жукова о том, что его "исключили" из Высшей школы экономики не соответствует действительности. После расформирования специализации, на которую на коммерческой основе поступал Жуков, ему, как и другим девяти абитуриентам, прошедшим отбор, было предложено перейти на другие специализации. Жуков отказался от предложения Школы дизайна и предпочел забрать документы. Я лично проводил с ним эту беседу", – рассказал Арсений Мещеряков.

Судя по всему, ядром профиля, о котором идет речь в комментарии Мещерякова, является куратор профиля "Искусство кино: режиссура и драматургия" режиссер Владимир Мирзоев. Пресс-секретарь "Команды Жукова" Стас Топорков связался с режиссером и спросил у него, почему этот профиль был так резко закрыт.

"[...]На Ваш прямой вопрос я могу дать лишь уклончивый ответ (не потому, что сам чего-то опасаюсь, но чтобы не подставлять моих друзей): в эту историю ввязались обстоятельства непреодолимой силы… Я займусь другими проектами – с преподаванием придется подождать лучших времен…" – ответил Топоркову Владимир Мирзоев.

Радио Свобода не удалось связаться с Владимиром Мирзоевым.