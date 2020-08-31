В Татарстане совершено нападение на съёмочную группу ФБК

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров сообщил о нападении на него и съемочную группу отдела расследования ФБК в Татарстане.

Албуров рассказал в понедельник в Твиттере, что после съёмки их машину преследовали два квадроцикла, которую заблокировали им дорогу и повредили автомобиль. Соратники Алексея Навального вызвали дорожную инспекцию, чтобы зафиксировать аварию. При этом один из людей, которые их преследовали, написал заявление в полицию о нарушении его частной жизни.

Сейчас приехавшие на место происшествия полицейские изымают технику. "У нас, а не у нападавших", - отмечает Албуров, добавляя, что "полиция и СК хотят отнять технику за съемку с дрона". По мнению Албурова, устроившие погоню люди действуют в интересах человека, о котором ФБК снимал расследование. О ком идет речь, не уточняется, но, как говорит Георгий Албуров, "эти люди нас очень боятся".