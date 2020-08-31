Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Татарстане совершено нападение на съёмочную группу ФБК

Георгий Албуров

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров сообщил о нападении на него и съемочную группу отдела расследования ФБК в Татарстане.

Албуров рассказал в понедельник в Твиттере, что после съёмки их машину преследовали два квадроцикла, которую заблокировали им дорогу и повредили автомобиль. Соратники Алексея Навального вызвали дорожную инспекцию, чтобы зафиксировать аварию. При этом один из людей, которые их преследовали, написал заявление в полицию о нарушении его частной жизни.

Сейчас приехавшие на место происшествия полицейские изымают технику. "У нас, а не у нападавших", - отмечает Албуров, добавляя, что "полиция и СК хотят отнять технику за съемку с дрона". По мнению Албурова, устроившие погоню люди действуют в интересах человека, о котором ФБК снимал расследование. О ком идет речь, не уточняется, но, как говорит Георгий Албуров, "эти люди нас очень боятся".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG