Штаб Виктора Бабарико объявил о создании политической партии

Штаб бывшего главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико, который претендовал на пост президента Белоруссии, но был арестован, в понедельник распространил видеобращение незарегистрированного кандидата.

Бабарико говорит о продолжении политической борьбы и необходимости создать партию или движение. Среди целей будущей организации политик и экс-банкир называет проведение конституционной реформы, работу по улучшению экономики страны и возможность для людей проявить гражданскую активность. Отмечается, что это обращение было записано еще до ареста Бабарико.

Вслед за ним с видеообращением выступила представитель его избирательного штаба Мария Колесникова, которая сейчас входит в оппозиционный Координационный совет. Колесникова сообщила о создании политической партии "Вместе". В ближайшее время, по её словам, будут поданы регистрационные документы, передаёт Белорусская служба Радио Свобода.

Член президиума Координационного совета Павел Латушко, в свою очередь, предложил в понедельник создать движение для ведения диалога с властью. По его словам, нужно начинать думать о формировании общественного движения, в которое могут войти представители различных слоёв общества, чтобы показать власти, что есть субъект переговоров.

Виктор Бабарико находится под арестом с 18 июня. Его обвиняют в экономических преступлениях, хотя сам он связывает уголовное преследование с политической деятельностью.

В августе, после президентских выборов в Белоруссии, сторонники экс-кандидата от оппозиции Светланы Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путём проведения новых выборов.

Уже три недели в Белоруссии продолжаются массовые выступления против официальных итогов голосования, по которым победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Он баллотировался на шестой срок подряд. При жестком разгоне ОМОНом участников протестных акций сотни людей пострадали, свыше 8 тысяч были задержаны. Многие впоследствии рассказали о пытках и издевательствах в СИЗО.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело о захвате власти. Члены президиума Координационного совета проходят по нему свидетелями.