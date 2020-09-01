В Екатеринбурге умер детский писатель Владислав Крапивин

В Екатеринбурге на 82-м году жизни умер детский писатель Владислав Крапивин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его семью.

В конце июля Крапивин попал в реанимацию с пневмонией и подозрением на COVID-19. 10 августа писателя повторно госпитализировали в Свердловскую областную клиническую больницу № 1, где ему была проведена операция на ноге. В ночь на 1 сентября ему стало хуже, его поместили в реанимацию, где он и умер. Накануне невестка Крапивина рассказала, что врачи выяснили, что писатель все-таки перенес коронавирусную инфекцию, что вызвало осложнения.



Первый рассказ Крапивина был опубликован в журнале "Уральский следопыт" весной 1960 года.

Владислав Крапивин автор более 450 романов, повестей, рассказов и стихов. Среди наиболее известных его произведений — "Оруженосец Кашка", "Валькины друзья и паруса", "Бегство рогатых викингов", "Тень Каравеллы", "Алые перья стрел", "Мальчик со шпагой", "Мушкетер и фея".

Помимо литературной деятельности, почти полвека назад Крапивин создал юношеский отряд "Каравелла", который существует до сих пор. В нём подростки занимаются морским делом, журналистикой, изучают историю флота.