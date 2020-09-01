Правительство РФ предсказало рекордную за 14 лет убыль населения

Население России на фоне пандемии по итогам 2020 года сократится на 158 тысяч человек — это максимум за 14 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. Более масштабное сокращение наблюдалось в России в 2006 году, когда население страны уменьшилось на 374 тысячи человек.

Как следует из документа, подлинность которого подтвердили РБК два источника, близких к правительству, в 2020 году численность населения уменьшится в пять раз быстрее, чем в предыдущем году. За январь-июнь на фоне пандемии смертность выросла на 3,1 процента, а рождаемость снизилась на 5,4 процента по сравнению с тем же периодом 2019 года. Согласно прогнозу, после эпидемии COVID-19 население России может начать расти только с 2022 года.

Основной причиной естественной убыли (превышение смертности над рождаемостью), которая продолжает ускоряться с 2016 года, считается сокращение рождаемости. Она фиксируется в 80 регионах (всего их 85, включая аннексированный Крым и Севастополь). Приток мигрантов не сможет компенсировать естественную убыль. При этом возможности обеспечения естественного роста населения за счет стимулирования рождаемости ограничены, поскольку в России снижается количество женщин в репродуктивном возрасте.

Кроме того, правительство предсказало рост уровня бедности в России. В 2020 году доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличится до 13,3 процентов. При этом одной из национальных целей развития страны является сокращение уровня бедности в два раза — до 6 с половиной процентов к 2030 году.