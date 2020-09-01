Соцопрос: протесты в Хабаровске одобряют 47% жителей России

Одобрительно относится к протестам жителей Хабаровска почти половина россиян – 47%. Это следует из данных опроса "Левада-центра", с которым ознакомились "Открытые медиа".

Доля одобряющих протесты в городе за месяц повысилась на 2%, а относящихся отрицательно не изменилась – 16%. При этом значительно выросло число тех, кто относится к протестующим нейтрально – с 26% до 32%. Согласно данным опроса, стало меньше тех, кто активно следит за акциями и митингами в регионе – с 26% до 22%.

В том, что бывший глава края Сергей Фургал арестован по политическим мотивам, уверено 32% респондентов. 30% опрошенных считают, что Фургала арестовали за нарушение закона, а политических мотивов в этом нет. 15% ответили, что арест губернатора связан с тем, что он активно ограничивал расходы чиновников.

Участники опроса считают, что протесты не приведут к изменению ситуации. 45% уверены, что власть на уступки не пойдёт, ещё 37% думают, что уступки могут быть – но частичные, а Фургала из-под ареста не выпустят. В исследовании приняли участие 1601 гражданин в 50 регионах. Опрос проводился с 20 по 26 августа методом личного интервью участников. Некоторые вопросы задавались и в ходе аналогичного июльского исследования.