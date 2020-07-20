Врио губернатора Хабаровского края стал депутат Госдумы от ЛДПР Дегтярёв

Временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края указом президента Владимира Путина назначен Михаил Дегтярёв - депутат Госдумы от ЛДПР. Сергей Фургал, арестованный 9 июля, снят с должности губернатора в связи с утратой доверия президента.

Более недели в Хабаровске и других городах Дальнего Востока проходят массовые акции в поддержку Фургала - их участники требуют освободить его или, по крайней мере, обеспечить независимый судебный процесс. Звучат и другие политические требования вплоть до отставки Путина. Вечером в понедельник в Хабаровске прошла очередная акция в защиту Фургала - ещё до сообщения о назначении Дегтярёва.

Фургал баллотировался в губернаторы в 2018 году от той же ЛДПР и победил кандидата от "Единой России".

Путин в понедельник пообщался с Дегтярёвым по видеосвязи. Он назвал должность главы Хабаровского края "очень ответственной и важной работой" и спросил его, готов ли он к такой работе. Депутат ответил утвердительно. Он сказал, что готов сразу же вылететь в Хабаровск.

Дегтярёву 39 лет. С 2011 года он депутат Госдумы. Окончил Самарский аэрокосмический университет, инженер по образованию. Входит в резерв управленческих кадров из 143 человек, находящихся под патронажем президента. В 2013 году баллотировался в мэры Москвы (в той же кампании участвовал Алексей Навальный) и набрал менее 3-х процентов голосов.

В 2016 году после переизбрания депутатом Дегтярёв возглавил думский комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, а с 2018 года по распоряжению Путина возглавляет ещё и рабочую группу по совершенствованию законодательства в области спорта Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.

В апреле 2014 года Дегтярев в составе группы депутатов написал запрос в Генеральную прокуратуру с требованием проверки обстоятельств распада Советского союза. По мнению парламентариев, подобные преступления не имеют сроков давности; они также рассчитывали на возбуждение уголовного дела в отношении первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева. В ответ Горбачев призвал распустить Госдуму.

Дегтярев также предлагал ввести ГОСТ на Деда Мороза и Снегурочку, выступал за запрет хождения долларов, хотел ввести для женщин два оплачиваемых выходных дня в месяц в критические дни и запретить гомосексуалам сдавать донорскую кровь.

Фургал был арестован по обвинению в организации заказных убийств 15 лет назад. Он не признаёт вину. Путин не отстранял его от должности губернатора более недели, что порождало различные слухи о том, кто мог бы сменить Фургала. В минувшую пятницу Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, заявил, что врио губернатора станет представитель его партии. В разговоре с Дегтярёвым дело Фургала Путин не комментировал.