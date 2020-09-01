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В Болгарии приостановлено расследование отравление бизнесмена “новичком”

Емельян Гебрев

Прокуратура Болгарии приостановила расследование покушения на бизнесмена Емельяна Гебрева, предположительно, отравленного нервно-паралитическим веществом, похожим на российский “новичок”. Причина такого решения не называется, однако оно могло быть принято из-за отказа Москвы помогать расследованию.

Гебрев — торговец оружием, покушение на него произошло в 2015 году. Согласно данным следствия, подозреваемыми в покушении являются россияне Сергей Федотов, Сергей Павлов и Георгий Горшков. По утверждению расследовательской группы Bellingcat, под этими именами могут скрываться офицеры российской военной разведки — генерал-майор Денис Сергеев, Сергей Лютенко и Пётр Борисов. Сергеев впоследствии мог участвовать в покушении на бывшего начальника кадровой службы ГРУ Сергея Скрипаля, предполагают расследователи.

В постановлении о приостановке расследования прокуратура ссылается на две статьи Уголовно-процессуального кодекса Болгарии, рассказал Гебрев Болгарской службе Радио Свобода. Одна предполагает приостановку в расследовании, если у следствия нет доступа к подозреваемым, что может помешать установку истины. Вторая предполагает ожидание правовой помощи от других стран. Россия её следствию не оказывает.

В открытом письме в конце июля Гебрев заявил, что считает, что расследование его дела преднамеренно тормозится. Он считает, что следствие опасается “геополитических последствий” расследования.

Пресс-секретарь генерального прокурора Болгарии Сийка Милева заявила Радио Свобода, что приостановка расследования не означает его завершения.

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