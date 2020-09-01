Лукашенко в беседе с RT поблагодарил журналистов из России за помощь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью корреспонденту телеканала RT Константину Придыбайло поблагодарил российских журналистов за поддержку в организации работы белорусского гостелевидения – после массового ухода и забастовки сотрудников.

На опубликованных RT кадрах Лукашенко говорит, что некоторые белорусские журналисты после начала протестов в стране "хайпанули на этой теме". "Они уже заранее сформировали один канал, второй, третий, коллектив, и ждали, когда революция свершится. Вы понимаете, в этот сложный период насколько были важны вы для нас. И то, что вы технически показали, технари ваши, и журналисты…и руководитель ваша. Это очень дорогого стоит", - говорит Лукашенко.

Ранее агентство РБК, со ссылкой на некоторых сотрудников Белтелерадиокомпании, написало, что помощь в организации работы каналу – после поддержки многими журналистами и техническими специалистами забастовки против Лукашенко - начали оказывать сотрудники RT.

В пресс-службе RT РБК заявили, что Лукашенко похвалил журналистов российского госканала "за хорошую работу", но о деталях этой работы представитель канала не сообщил.

Забастовки в белорусских СМИ начались 17 августа, когда в стране уже больше недели продолжались выступления против официальных итогов президентских выборов. Александр Лукашенко, избранный, по данным ЦИКа на шестой срок подряд, 21 августа подтвердил, что в страну для работы на Белтелерадиокомпанию были приглашены журналисты из России. "Свято место пусто не бывает. Я попросил россиян: дайте нам 2-3 группы журналистов на всякий случай. Это 6 или 9 человек с самого продвинутого телевидения", - говорил Лукашенко, но конкретного канала он тогда не назвал.