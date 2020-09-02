Facebook и Twitter пресекли операцию "фабрики троллей"

Facebook и Twitter сообщили во вторник о том, что удалили несколько аккаунтов, которые использовались Агентством интернет-исследований для предвыборной пропаганды в Соединенных Штатах.

Согласно заявлению Facebook, российские агенты в январе организовали сайт PeaceData, который публиковал комментарии с критикой кандидатов в президенты от Демократической партии. Операция была рассчитана на леволиберальную аудиторию в Соединенных Штатах. В последнее время основным объектом атак был Джо Байден, чьи позиции критиковались как недостаточно "прогрессивные". Авторами текстов были журналисты-фрилансеры, которые не знали кто стоит за этим сайтом.

Facebook и Twitter удалили 18 аккаунтов и 2 страницы, связанных с PeaceData. Сайт не вызвал большого интереса. Его аудитория достигла 14 тысяч человек. Сообщается о том, что внимание Facebook к этому сайту привлекло ФБР.

Агентству интернет-исследований в 2018 году были предъявлены обвинения американской прокуратурой за вмешательство в избирательный процесс в США.

Представитель посольства России в Вашингтоне назвал заявление Facebook антироссийской пропагандой