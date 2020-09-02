Беспорядки в Кеноше Трамп назвал "актом внутреннего терроризма"

"Актом внутреннего терроризма" назвал беспорядки в американском городе Кеноша президент США Дональд Трамп.

Накануне, посещая этот город в штате Висконсин, глава Белого дома раскритиковал местных руководителей-демократов. Они, по словам Трампа, не отреагировали оперативно на его предложение о помощи на федеральном уровне.

В конце августа в Кеноше вспыхнули протесты после ранения полицейскими афроамериканца Джейкоба Блейка. 29-летний Блейк получил семь огнестрельных ранений и сейчас, по словам его родственников, наполовину парализован. Судя по сообщениям, между ним и полицейскими произошла потасовка при задержании во время уличного семейного конфликта 23 августа.

Начавшиеся после ранения афроамериканца стихийные выступления против расового неравенства и полицейского насилия нередко сопровождались столкновениями с сотрудниками сил безопасности и погромами. Во вторник Трампа провели по центру Кеноши, где в ходе беспорядков в первые дни протестов серьёзно пострадали десятки коммерческих объектов. Президент пообещал поддержку местному бизнесу и силовым структурам, но пока неясно, из каких конкретно фондов поступит помощь.

Как отмечают СМИ, глава государства использовал поездку в Висконсин для продвижения своего предвыборного лозунга – "закон и порядок". Он осудил антиполицейскую риторику и отверг утверждения демократов о системном характере расизма как в целом в стране, так и в её правоохранительных структурах.

Губернатор-демократ Висконсина Тони Эверс и другие его местные сопартийцы призывали Дональда Трампа не приезжать в Кеношу. С их стороны звучали опасения, что визит президента лишь еще больше подстегнёт насилие. Ранее Эверс распорядился привлечь бойцов Национальной гвардии и принять дополнительную помощь со стороны федеральных правоохранительных органов для наведения порядка, пишет "Голос Америки".

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, выступая 31 августа с первой за несколько недель большой речью об уличном насилии, осудил акты вандализма и возложил на Дональда Трампа ответственность за сохраняющуюся напряженность в стране.

Висконсин называют одним из ключевых штатов для победы на президентских выборах 3 ноября. Трамп, кандидат от Республиканской партии, баллотируется на второй срок.

Ранее в этом году, в мае, гибель от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе вызвала массовые протесты по всей стране под лозунгом "Жизни темнокожих имеют значение". Для наведения порядка во время выступлений к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.