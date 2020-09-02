Дегтярёв уволил чиновника за высказывания в защиту Фургала

Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв уволил заместителя начальника управления лесами Андрея Петрова, который высказался в защиту бывшего губернатора региона Сергея Фургала. О своём решении Дегтярёв заявил во время проведённой накануне прямой линии, транслировавшейся по местным каналам, сообщает Сибирь.Реалии.

Ранее Петров заявил о готовности создать Хабаровскую демократическую республику внутри России с предоставлением широкой автономии региону. Дегтярёв назвал чиновника "чудиком", а его слова –"чистой воды экстремизмом".

Петров прокомментировал своё увольнение, пояснив, что нынешний глава региона, скорее всего, даже не смотрел его ролик. Бывший чиновник отметил, что никогда не призывал отделить Хабаровский край от России и лишь выступил за предоставление таких же прав, как у Якутии или Татарстана, то есть сделать его не краем, а республикой. В своём видеоролике он утверждал, что жители Хабаровска не сепаратисты.

Андрей Петров – член регионального отделения экологической партии "Зелёные". В 2016 году он выдвигал свою кандидатуру на выборах главы края, набрал более 3,8 процента голосов. На тех выборах победил Сергей Фургал.

На данный момент из правительства Хабаровского края ушли уже четыре министра из команды Сергея Фургала. Это министр культуры Александр Федосов, министр здравоохранения Александр Витько и глава минспорта Семён Экшенгер. Официальная причина увольнения у всех – по собственному желанию. Ещё один уволившийся министр, глава минтранса Максим Прохоров, уже после увольнения был обвинён во взяточничестве и помещён под домашний арест.