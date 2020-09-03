Совет правовой помощи, который представляет интересы родственников погибших в катастрофе "Боинга" "Малайзийских авиалиний" над Донбассом, попросил Окружной суд Гааги, где идет процесс, рассмотреть возможность применить украинское гражданское право к процедуре выплаты компенсаций потерпевшим. Как сообщило украинское судебное издание "Граты", об этом заявила адвокат потерпевших Арлетт Шийнс.

Как уточнил в переписке с "Ґратами" еще один адвокат, Петер Лангстраат, Совет ссылается на один их основных принципов так называемого регламента Рим II Европейского Союза, по которому споры, связанные с причинением ущерба, решаются в соответствии с правом страны, на территории которой был нанесен этот ущерб.

Выплата компенсаций – всего лишь один из способов возмездия за гибель рейса MH17

"Суд просит нас принять решения по поводу гражданских исков и вопросов материальной компенсации родственникам. Но родственники, которых мы представляем, требуют, в первую очередь, возмездия за несправедливость, с которой они столкнулись 17 июля 2014 года. Выплата компенсаций – всего лишь один из способов такого возмездия", – цитируют "Граты" Арлетт Шийнс.

Шийнс напомнила, что Совет правовой помощи работает с большой группой жертв катастрофы, с людьми, каждый из которых пережил свою личную потерю шесть лет назад, и попросила суд и участников процесса не обобщать их интересы заранее.

Обвиняемые по делу о крушении рейса MH17 – трое граждан России и один гражданин Украины. Это бывший командующий вооруженными силами так называемой "ДНР" Игорь Гиркин, его заместитель Сергей Дубинский, а его подчиненные – Олег Пулатов и Леонид Харченко. Лишь один из них – Олег Пулатов – представлен в суде адвокатами. Процесс начался 9 марта в здании, расположенном рядом с амстердамским аэропортом Схипхол, откуда 17 июля 2014 года "Боинг" "Малайзийских авиалиний" вылетел в Куала-Лумпур.

О том, почему Совет правовой помощи решил применить украинское законодательство при решении вопроса о выплате компенсаций, рассказывает журналист издания "Граты", ведущего хронику заседаний суда, Игорь Бурдыга:

– В сообщении портала "Граты" говорится, что Совет правовой помощи, который представляет интересы родственников погибших в катастрофе "Боинга" "Малайзийских авиалиний", просит суд изучить возможность применить украинское гражданское право к процедуре выплаты компенсаций потерпевшим. О чем идет речь, поясните, пожалуйста.

– Насколько я понял, именно суд должен ответить, какое именно гражданское право будет применяться к выплатам этих компенсаций. При этом возникли определенные правовые разногласия – они сильно завязаны на противоречиях между нидерландским гражданским и криминальным правом. И исходя из этого, адвокаты говорят, что, вполне возможно, будет применять украинское гражданское право, так как, во-первых, катастрофа произошла на территории Украины и сама катастрофа связана с боевыми действиями на территории Украины.

Адвокаты ссылаются на опыт выплаты компенсаций пострадавшим во время геноцида в Руанде. Там также применялось местное право. Однако конкретные механизмы того, как это будет работать, должен выработать Гаагский суд, который слушает сейчас уголовное дело. Для того чтобы выяснить, насколько это практически возможно, совету родственников, - это группа из 9 адвокатов, которые сейчас представляют более 300 близких погибших в авиакатастрофе, - понадобится около 4 месяцев. Всё пока еще достаточно неопределенно.

Пока продолжается подготовительная стадия процесса

– Вы упомянули, что Совет правовой помощи представляет больше трехсот родственников погибших. Но их, насколько я понимаю, должно быть гораздо больше. Совет какую часть родственников представляет?

– У порядка 75 процентов родственников жертв катастрофы есть официальные договоры с Советом правовой помощи. Часть еще присоединяется. Перед последним заседанием суда была большая конференция родственников, которую собрал совет. В ней 220 человек участвовали, часть участвовали дистанционно. И вот на этом большом собрании совет адвокатов опять предложил родственникам подать в суд свои заявления.

Базовое право для родственников – это право выступить в суде перед обвиняемыми, перед самим судом, перед прокуратурой и выразить свою позицию. На сегодняшний день 76 родственников погибших готовы обратиться к суду, 66 из них готовы явиться прямо в суд, 10 еще обсуждают, как они это будут делать – в виде письменных обращений, в виде каких-то видеозаписей или видеоконференции. И судья, и представители родственников говорят, что это важная часть процесса – дать реальную возможность родственникам погибших высказаться, передать суду свои чувства, свою боль по поводу потери близких. И немалая часть последнего заседания суда была посвящена тому, как это будет происходить и когда это будет происходить.

– Украина должна как-то выражать свою позицию по поводу возможности применения именно украинского гражданского права в этом разбирательстве?

– Насколько я понимаю, сейчас адвокаты родственников ищут украинскую юридическую компанию, которая бы им в этом помогла. Мы пытались поговорить с адвокатами, выяснить, значит ли их заявление, что они действительно будут обращаться в какие-то местные суды и местные суды будут слушать иски о гражданском праве. Оказалось, что нет, это все-таки не так.

– Я опять сошлюсь на сайт издания "Граты", там говорится, что с учетом различных аспектов исковые заявления об ущербе могут быть оглашены чуть ли не через год. Опять нависает тень затягивания процесса. Или я не прав?

– Сейчас продолжается подготовительная стадия процесса. Дело все-таки достаточно сложное, тонкое, и процесс движется по расписанию, которое определяет председатель суда и все стороны, они постоянно консультируются по этому поводу. И адвокаты родственников говорят: "Да, действительно, нам нужны окончательные исковые требования". Судя по тому расписанию, которое они подали, они смогут, наверное, огласить их 1 сентября будущего года. По крайней мере, это так соотносится с расписанием.

Но я напомню, что суд до сих пор даже не решил, когда он сможет начать рассматривать дело по существу. Защитники Олега Пулатова постоянно отправляют запросы на доступ все к новым материалам уголовного дела, чтобы выработать позицию защиты. На последнем заседании они в очередной раз пожаловались, что так и не смогли прилететь в Россию, встретиться со своим клиентом. Над ними уже прокуратура немножко посмеивается и говорит: "Мы вам можем сбросить расписание рейсов. Если денег не хватает, давайте договоримся, есть недорогие билеты. Наконец-то слетайте и выработайте позицию". Адвокатам отведен срок до начала ноября, чтобы они все-таки встретились со своим клиентом и окончательно сформировали его позицию в суде.

– Все-таки почему 31 августа судебный процесс возобновился и в тот же день завершился? И суд теперь продолжится только в конце сентября?

– Я ожидал, что этот этап не займет много времени, потому что смысл его был как раз в оглашении позиции родственников жертв катастрофы. Как оказалось, это вопрос сложный, и адвокаты действительно разбираются в том, какое национальное или международное право применять в вопросах выплат гражданских компенсаций. Двое адвокатов выступили со своими позициями, где-то два часа, может, чуть больше, они выступали. И теперь решение за судом, он должен вынести некие подготовительные решения о применении украинского, нидерландского, международного права. И опять же – по части порядка выступлений родственников в суде. Так что, да, действительно, зал был забронирован на две недели, но они как-то так короткими заявлениями обошлись за один день. В конце сентября продолжатся заседания суда, и я думаю, что на нем будут опять обсуждаться запросы защиты Олега Пулатова и ответы прокуратуры и дальнейшее раскрытие материалов уголовного дела до начала слушаний по существу.

Родственники погибших получат возможность рассказать в суде о своей боли

– С момента катастрофы прошло уже больше шести лет. Получается, что за все эти шесть лет родственники погибших так и не получили пока никаких компенсаций?

– Не совсем так. Компенсаций как таковых родственники не получали. Но нужно разграничить правовые понятия, потому что сейчас речь идет об уголовном процессе, в котором четверо обвиняемых – Пулатов, Гиркин, Харченко и Дубинский – обвиняются в конкретных преступлениях. Вина каждого из них отдельно должна быть доказана, и ущерб, который они нанесли родственникам погибших, тоже должен быть конкретно установлен. И выплата этого ущерба с правовой точки зрения правильно называется "компенсация".

Но родственники погибших уже получали определенные выплаты. Буквально на следующий день после катастрофы Малайзийская государственная нефтяная компания создала специальный фонд для выплат помощи пострадавшим, оттуда перечислялись деньги. Сумма этих выплат не раскрывается. Плюс еще была, видимо, страховая выплата, которую получили родственники пассажиров и членов экипажа. Условия этих выплат тоже не разглашаются. Но на нынешнем процессе речь идет исключительно о компенсации ущерба, нанесенного преступлением, совершенным четырьмя подсудимыми, в случае их признания виновными, – отмечает Игорь Бурдыга.

Как сообщает издание "Граты", родственникам жертв крушения рейса MH17 также полагаются выплаты из Нидерландского фонда компенсаций за тяжкие преступления – государственной структуры, поддерживающей жертв международной преступности, в частности торговли людьми.

Слушания по делу о катастрофе "Боинга" "Малайзийских авиалиний" в Донбассе продолжатся 28 сентября.