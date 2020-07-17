"Россия делает нашу горечь больше". Годовщина крушения рейса MH17

В пятницу в Нидерландах и во всем мире вспоминают жертв крушения "Боинга" Малазийских авиалиний под Донецком. 17 июля 2014 года рейс MH17, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит выстрелом из ракетной установки "Бук", доставленной в Украину из России – именно к такому выводу пришло международное следствие, выводы которого продолжают оспаривать российские власти. Накануне 6-й годовщины трагедии корреспондент Радио Свобода поговорил с адвокатом родственников погибших в катастрофе о российской позиции в этом деле и об иске, который 10 июля был подан Нидерландами против России в Европейский суд по правам человека.

В катастрофе "Боинга" погибли все 298 человек, находившихся на его борту. Сейчас в Нидерландах продолжается суд над первыми четырьмя обвиняемыми в причастности к этой трагедии – россиянами Игорем Гиркиным, Сергеем Дубинским и Олегом Пулатовым, а также гражданином Украины Леонидом Харченко. Ни один из них не предстал перед судом лично.

Церемония поминовения жертв катастрофы у мемориала памяти погибшим, открытого 3 года назад рядом с амстердамским аэропортом Схипхол, в пятницу будет не такой масштабной, как прежде: из-за пандемии коронавируса на ней будут присутствовать только 5 человек – 4 представителя фонда родственников погибших и трубач, а также несколько камер и операторов для онлайн-трансляции мероприятия на сайте голландской национальной телекомпании NOS, которая начнется в 15 часов по московскому времени. Во время церемонии будут зачитаны имена всех 298 жертв крушения.

Сандер де Ланг является одним из адвокатов команды правовой поддержки родственников погибших. Он консультирует их практически с самого дня крушения "Боинга". "Самое страшное для родственников, это то, что это дело длится уже шесть лет, и до сих пор некоторые стороны конфликта отрицают свою причастность. Это очень расстраивает", - говорит он.

На минувшей неделе власти Нидерландов заявили, что подадут иск против России в Европейский суд по правам человека в Страсбурге из-за ее роли в крушении рейса MH17. "Это новый шаг, чтобы раскрыть правду и добиться справедливости для родственников," – сказал глава МИД Нидерландов Стеф Блок. "Правительство Нидерландов всегда говорило, что будет использовать для достижения этой цели все юридические инструменты, которые у нас есть", – добавил он. Премьер-министр Нидерландов и на пресс-конференции объяснил, что его администрация подала иск в ЕСПЧ для того, чтобы "оказать максимальную поддержку индивидуальным искам родственников жертв", которые были поданы в ЕСПЧ до этого и уже рассматриваются судом. "Таким образом, все доказательства, имеющиеся у Нидерландов по этому делу, также станут доступными при рассмотрении исков родственников погибших", – сказал Рютте.

В 2018 году власти Австралии и Нидерландов уже обвинили Россию на официальном уровне в причастности к крушению малазийского "Боинга". С тех пор "за кулисами" ведутся переговоры между российскими, австралийскими и голландскими властями о государственной ответственности Российской Федерации за катастрофу. "Эти переговоры продолжаются," – говорит Рютте, поскольку они, по его словам, не связаны с другими судебными делами, касающимися крушением MH17.

Марк Рютте: "Сегодня мы вспоминаем о страшной катастрофе, которая произошла 6 лет назад. Катастрофа, унесшая жизни всех 298 человек на борту рейса MH17. Катастрофа, которая навсегда изменила жизнь их близких. Я желаю им сил в этот волнующий день".

Сандер де Ланг и его клиенты очень довольны фактом подачи иска в ЕСПЧ правительством Нидерландов. "Мы уже знали, что правительство поддержало нашу жалобу в ЕСПЧ, но теперь государство начинает по собственной инициативе свое собственное дело против России. Правительство заявило, что считает каждый шаг в своем иске шагом в индивидуальных исках родственников. Это значит, что все доказательства и доводы, которые есть у Нидерландов, будут считаться доказательствами и доводами при рассмотрении наших заявлений в ЕСПЧ. Нидерланды как государство, конечно, имеют доступ к гораздо большему количеству источников информации и гораздо большему числу инструментов для получения информации, чем родственники погибших. У меня нет прямой линии связи со спецслужбами, я не могу позвонить в MIVD (Служба военной разведки Нидерландов, – прим. РС) и сказать: "пожалуйста, дайте мне радарные данные от 17 июля 2014 года". А правительство может это сделать".

Де Ланг говорит, что они с коллегами уже передали всю информацию расследующей крушение "Боинга" Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT) в суд в Страсбурге. На вопрос, думает ли он, что правительство Нидерландов может иметь больше доказательств, в том числе тех, которых еще нет у JIT, Де Ланг отвечает: "cкорее всего, это так". Он говорит, что часть информации, возможно, еще не была передана JIT правительством Нидерландов, потому что "иногда информация является чувствительной и может быть связана с государственной тайной".

ЕСПЧ учрежден Советом Европы, в состав которого входит и Российская Федерация. Иск, поданный Нидерландами, основан на второй статье Европейской конвенции о защите прав человека ("Право на жизнь"), к которой также присоединилась Россия. Впрочем, в 2015 году российская Дума одобрила закон, который позволяет России игнорировать решения ЕСПЧ, если они не соответствуют российской Конституции. Поправки, устанавливающие приоритет российской Конституции над международным правом, были внесены и в сам российский Основной закон в рамках недавней конституционной реформы.

Судебный процесс над четырьмя обвиняемыми, которых следователи JIT считают причастными к доставке "Бука" из России в Украину, начался 9 марта и сейчас находится на предварительном этапе. Рассмотрение дела по существу может начаться лишь в 2021 году, а в целом суд может продолжаться несколько лет. В начале июня этого года представители Государственной прокуратуры Нидерландов представили на процессе информацию о том, как они собирали и проверяли доказательства, позволившие сделать заключение о том, что малайзийский "Боинг" был сбит из российской зенитно-ракетной установки "Бук" с поля под селом Первомайское, которое на тот момент контролировалось пророссийскими сепаратистами "ДНР". Более того, по версии прокуратуры Нидерландов, возглавляющей Совместную следственную группу, установка "Бук" прибыла в Первомайское из арсенала 53-й зенитно-ракетной бригады российской армии в Курске. После того как MH17 был сбит, установка была перевезена обратно в Россию.

На суде сторона обвинения, основываясь на материалах JIT, объяснила, каким образом были собраны доказательства и как они были проверены с помощью криминалистических экспертиз, допросов свидетелей (в том числе сепаратистов, сопровождавших "Бук" и видевших запуск ракеты), изучения и проверки телефонных прослушек, фото и видео из соцсетей, данных радаров и спутников. Версию JIT подтверждают данные разных независимых расследований, в том числе международной расследовательской группы Bellingcat.

Впрочем, на заседаниях 22 и 23 июня защита Олега Пулатова, единственного обвиняемого, чьи интересы формально представлены в суде, ходатайствовала о дополнительном расследовании. Адвокаты считают недостаточно расследованными альтернативные версии катастрофы, особенно те, в которых говорилось об атаке на пассажирский самолет украинского истребителя или о поражении "Боинга" ракетой "Бук", принадлежавшей украинской армии. Защитники ходатайствовали о допросе более 100 дополнительных лиц в качестве свидетелей, и ряда "экспертов", которые могли бы оценить достоверность этих версий.

Сторона обвинения и эксперты, следящие за делом, считают большинство ходатайств защиты смехотворными. Например, адвокаты потребовали от суда предоставить им метаданные твитов, опубликованных летом 2014 года "испанским авиадиспетчером Карлосом", который утверждал, что видел на радарах рядом с “Боингом” два украинских истребителя. Однако, Радио Свобода уже в 2018 году установило, что "Карлос" является мошенником, никогда не работавшим авиадиспетчером.

Тем не менее, на заседании 3 июля суд удовлетворил несколько ходатайств защиты Пулатова. В частности, приняты ходатайства о допросе украинского военнослужащего ПВО, экспертов российского концерна "Алмаз-Антей", а также о дополнительном запросе на рассекречивание американских спутниковых снимков, на которых, как утверждает следствие, виден пуск ракеты. Большинство ходатайств при этом было отклонено, а решение по части из них отложено – до того момента, когда адвокаты Пулатова смогут лично встретиться со своим клиентом. Сейчас это невозможно из-за ограничений на передвижения между странами, введенных для борьбы с распространением коронавируса.

После заседаний, на которых защита Пулатова подставила под сомнение основную версию прокуратуры, Антон Котте, потерявший в катастрофе сына, невестку и внука, рассказал Радио Свобода, что "стратегия защита болезненна для родственников жертв". Адвокат родственников Сандер де Ланг считает, что Российская Федерация будет использовать в ЕСПЧ такую же стратегию, как на начавшемся суде в Нидерландах: "отрицать, отклонять, ставить под сомнение доказательства". Де Ланг добавляет, что целью родственников и их адвокатов является "раз и навсегда покончить с дезинформацией". "Все эти разные версии, появившиеся в последние годы, очень разочаровывают родственников. Они делают их горечь от потери близких еще больше", – говорит адвокат.

Заседанием 3 июля закончился второй блок слушаний в окружном суде Гааги. Процесс возобновится 31 августа, когда слово вновь будет предоставлено адвокатам родственников жертв.

Кроме уголовного дела в Нидерландах, индивидуальных исков родственников и иска правительства Нидерландов в ЕСПЧ, ожидается еще один уголовный процесс в связи с крушением рейса MH17. В апреле 2019 года родственники Куинна Лукаса Шенсмена, гражданина США и Нидерландов, побившего в трагедии, подали иск в суд в Нью-Йорке против двух российских банков – Сбербанка и ВТБ, а также против компаний Western Union и MoneyGram. Истцы обвиняют эти финансовые учреждения в том, что через них осуществлялись денежные переводы пророссийским сепаратистам "ДНР".

Сандер де Ланг говорит, что дата начала этого судебного процесса еще неизвестна: "это дело тоже затягивается из-за коронавируса", – сказал адвокат в интервью Радио Свобода. Сейчас Де Ланг и его коллеги изучают вопрос о том, существует ли правовая возможность для их клиентов, других родственников погибших, присоединиться к иску, поданному в США. "Это сложное дело, но мы бы хотели участвовать в нем", – говорит он.