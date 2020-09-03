Михаил Ефремов в суде признал вину в смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов на заседании Пресненского суда Москвы заявил, что признаёт вину в ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров.

"Хочу сделать заявление, ваша честь. Я не спал несколько ночей, я решил, что признаю свою вину", - заявил Ефремов перед прениями сторон, не уточнив деталей. После этого ему не дали возможности говорить, сообщает корреспондент "Медузы" из зала суда.

В свою очередь прокурор в ходе прений сторон заявил, что вина Ефремова в ДТП со смертельным исходом доказана, и попросил суд приговорить актёра к 11 годам колонии общего режима и запретить ему управлять автомобилем в течение трёх лет.

Гособвинитель заявил, что Ефремов не раскаялся и не признал вину в ДТП, поэтому смягчающих обстоятельств нет. Исправление Ефремова без реальной изоляции от общества невозможно, считает прокурор.

Обвинение также просит суд взыскать с Ефремова 500 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего Виталия Захарова. Он требовал компенсации в 7,5 миллионов рублей.