Михаил Ефремов в суде признал вину в смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов на заседании Пресненского суда Москвы заявил, что признаёт вину в ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров.
"Хочу сделать заявление, ваша честь. Я не спал несколько ночей, я решил, что признаю свою вину", - заявил Ефремов перед прениями сторон, не уточнив деталей. После этого ему не дали возможности говорить, сообщает корреспондент "Медузы" из зала суда.
В свою очередь прокурор в ходе прений сторон заявил, что вина Ефремова в ДТП со смертельным исходом доказана, и попросил суд приговорить актёра к 11 годам колонии общего режима и запретить ему управлять автомобилем в течение трёх лет.
Гособвинитель заявил, что Ефремов не раскаялся и не признал вину в ДТП, поэтому смягчающих обстоятельств нет. Исправление Ефремова без реальной изоляции от общества невозможно, считает прокурор.
Обвинение также просит суд взыскать с Ефремова 500 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего Виталия Захарова. Он требовал компенсации в 7,5 миллионов рублей.
- Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня на Садовом кольце. Погиб водитель фургона Сергей Захаров, в который въехала машина актёра. В момент случившегося Ефремов, по данным следствия, находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему грозит до 12 лет колонии.
- Сам артист ранее неоднократно не признавал вину, утверждая, что ничего не помнит, и высказывал сомнения, что за рулём был он. При этом через несколько дней после ДТП он записал видеообращение к семье погибшего, в котором извинился перед ней и всеми, кто ему верил. Ефремов также заявлял, что "непростительно по пьянке садиться за руль", что он не понимает, как жить дальше, и что не собирается "отмазываться" от наказания, используя свои знакомства.
- 31 августа в ходе допроса в суде комментируя видео , на котором актёр говорит, что он виноват, Ефремов заявил, что при монтаже из видео вырезали частицу "не". "На самом деле я не виноват", - объяснил актёр суду, но при этом добавил, что его "показания не стоит брать всерьёз".
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